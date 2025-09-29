कूनो में जन्मी 'मुखी' हुई पूरी तरह वयस्क, चीता आबादी बढ़ाने को तैयार, जानिए क्यों है खास?

MP News-मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जन्मी चीता मुखी देश की पहली स्वदेशी जन्मी चीता बन गई है जिसमें वयस्क अवस्था पूरी कर ली है. मादा चीता मुखी ने सोमवार को 915 दिन यानी 30 महीने की उम्र पूरी कर ली है. मुखी अब वयस्क श्रेणी में शामिल हो गई है. यह चीता प्रोजेक्ट के लिए अहम है.
Cheetah Mukhi-भारत में चीता पुनर्वास प्रोजेक्ट में सोमवार का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है. मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जन्मी मादा चीता मुखी देश की पहली स्वदेशी जन्मी चीता बन गई है जो वयस्क अवस्था तक सफलतापूर्व पहुंच गई है. यह उपलब्धि भारत में चीता आबाद को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम है. अब मुखी के वयस्क होने के बाद वह देश में चीता आबादी बढ़ाने में योगदान देने के लिए तैयार है.
ज्वाला की बेटी है मुखी
प्रोजेक्ट चीता के निदेशक उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि 29 मार्च 2023 को नामीबियाई चीता ज्वाला से जन्मी मुखी सोमवार को 915 दिन यानी 30 महीने की उम्र पूरी कर वयस्क श्रेणी में शामिल होगी. अब वह देश में चीता आबादी बढ़ाने में योगदान देने के लिए तैयार है. मुखी का जीवित रहना अपने आप में उल्लेखनीय है. उन्होंने बताया कि ज्वाला ने कुल चार शावकों को जन्म दिया था, लेकिन भीषण गर्मा के कारण तीन की मौत हो गई. केवल मुखी ने खुद को जीवित रखा और आज वह पूरी तरह से स्वस्थ है.
2022 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट
भारत में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जब नामीबिया से लाए गए आठ चीता कूनो के विशेष बाड़े में छोड़े गए थे. यह दुनिया का पहला अंतर-महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी वन्यजीवों का स्थानांतरण अभियान था. इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए गए थे.
भारत में 27 चीते
भारत में कुल 27 चीते मौजूद हैं, जिनमें से 16 का जन्म भारत में हुआ है. कूनों में अब तक कुल 26 शावकों को जन्म हुआ है. परियोजना शुरू होने के बाद से अब तक 9 आयातित वयस्क चीतों और दस भारत में जन्में शावकों की मौत हो चुकी है. फिलहाल कूनो में 24 चीते और गांधी सागर अभ्यारण्य में तीन चीतें मौजूद हैं. वहीं कूनो में शावकों के जीवित रहने की दर 61 प्रतिशत से ज्यादा है, जो कि वैश्विक औसत से 40 प्रतिशत से काफी बेहतर है.
8 से 10 चीते आ सकते हैं
अधिकारियों ने इसे बड़ी सफलता बताया है. अधिकारियों ने बताया कि जीन पूल को मजबूत करने के लिए दिसंबर तक बोत्सवाना और नामीबिया समेत अफ्रीकी देशों से 8 से 10 चीते लाने पर बातचीत चल रही है. बता दें की गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को बसाया जा रहा है, कूनो के बाद यह दूसरी जगह है जहां चीतों के लिए नया आशियाना बनाया जा रहा है.
