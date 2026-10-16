RTI में चीतों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देने से इनकार, वन विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया खतरा

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मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट को लेकर एक नया और गंभीर विवाद खड़ा हो गया है. कूनो नेशनल पार्क में मौत के बाद चीतों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने से वन विभाग ने साफ इनकार कर दिया है. सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई इस जानकारी के जवाब में वन विभाग ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) का हवाला देते हुए अजीब तर्क दिया है कि रिपोर्ट देने से देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. वन विभाग के इस जवाब के सामने आने के बाद वन्यजीव प्रेमियों और आरटीआई कार्यकर्ताओं में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.
आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे द्वारा कूनो नेशनल पार्क में हुई चीतों की मौतों के वैज्ञानिक कारणों और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ-साथ चीता प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के विदेश दौरों का रिकॉर्ड मांगा गया था. कूनो वन्यजीव वनमंडल श्योपुर के कार्यालय द्वारा 9 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए जवाब में कहा गया कि प्रोजेक्ट चीता के तहत विदेशी देशों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किए गए हैं, इसलिए ऐसी सूचना का प्रकटीकरण छूट प्राप्त श्रेणी में आता है. इसके अलावा, अधिकारियों के विदेश दौरों से जुड़े रिकॉर्ड के संबंध में कार्यालय ने कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न होने की बात कही है.
आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने उठाए सवाल
वन विभाग के इस रवैये पर कड़ा ऐतराज जताते हुए प्रमुख आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने सरकार और विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि कूनो नेशनल पार्क में देश का पहला अंतरमहाद्वीपीय चीता पुनरुत्पादन कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें दुर्भाग्य से बड़ी संख्या में (करीब 28 से 30) चीतों की मौत हो चुकी है.
अजय दुबे ने कहा, 'कूनो में इतने सारे चीतों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई. विभाग का यह कहना कि रिपोर्ट देने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा, पूरी तरह से बेतुका है. वैज्ञानिक कारणों का खुलासा हुए बिना प्रोजेक्ट की असफलता या जवाबदेही कैसे तय होगी? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) नागरिकों को जानने का अधिकार देता है, ऐसे में वन विभाग भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से ज्यादा विदेशी हितों को प्राथमिकता क्यों दे रहा है?'
जवाबदेही और पारदर्शिता पर संकट
विशेषज्ञों का मानना है कि चीता प्रोजेक्ट देश का एक महत्वाकांक्षी वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम है, जिसमें पारदर्शिता होना बेहद आवश्यक है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक कारणों को गोपनीय रखने से न केवल प्रोजेक्ट की सफलता के आंकलन में बाधा आ रही है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रशासनिक जवाबदेही पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं.