कूनो से फिर आई गुड न्यूज़: भारत में जन्मी चीता KGP12 बनी मां, MP में चीतों की संख्या पहुंची 56

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर बेहद सुखद खबर सामने आई है. भारत में जन्मी मादा चीता KGP12 ने चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है. इस नई किलकारी के साथ ही देश में चीतों का कुनबा अब बढ़कर 56 हो गया है. भारत में प्रोजेक्ट चीता की सफलता के लिहाज से इसे एक बड़ा ऐतिहासिक पड़ाव माना जा रहा है.