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कूनो से फिर आई गुड न्यूज़: भारत में जन्मी चीता KGP12 बनी मां, MP में चीतों की संख्या पहुंची 56

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर किलकारी गूंजी है और भारत में जन्मी मादा चीता KGP12 ने 4 शावकों को जन्म दिया है. इसके बाद भारत में चीतों का कुनबा बढ़कर 52 से 56 हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से शुरू हुई चीता पुनर्स्थापना यात्रा में मध्य प्रदेश लगातार नए अध्याय रच रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 18, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:16 PM IST
कूनो से फिर आई गुड न्यूज़: भारत में जन्मी चीता KGP12 बनी मां, MP में चीतों की संख्या पहुंची 56

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