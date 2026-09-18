कूनो से फिर आई गुड न्यूज़: भारत में जन्मी चीता KGP12 बनी मां, MP में चीतों की संख्या पहुंची 56

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मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर बेहद सुखद खबर सामने आई है. भारत में जन्मी मादा चीता KGP12 ने चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है. इस नई किलकारी के साथ ही देश में चीतों का कुनबा अब बढ़कर 56 हो गया है. भारत में प्रोजेक्ट चीता की सफलता के लिहाज से इसे एक बड़ा ऐतिहासिक पड़ाव माना जा रहा है.
कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन के अनुसार, 18 सितंबर को मादा चीता KGP12 द्वारा चार शावकों को जन्म देने की पुष्टि हुई है. मां और चारों नवजात शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं और पार्क की वेटनरी टीम और फील्ड स्टाफ लगातार निगरानी बनाए हुए है.
पुनर्स्थापना से 'प्रजनन' के दौर में प्रोजेक्ट चीता
17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो में नामीबिया से लाए गए पहले 8 चीतों को बाड़े में छोड़ा था. इसके बाद इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी. तब से शुरू हुआ यह सफर अब अपने सबसे निर्णायक और सफल दौर में प्रवेश कर चुका है. यानी पुनर्स्थापना से शुरू हुआ सफर अब 'प्रजनन' के दौर में पहुंच चुका है.
भारत में जन्मी पीढ़ी का विस्तार: KGP12 खुद भारत में जन्मी मादा चीता है. ऐसे में भारत की माटी में पली-बढ़ी चीता द्वारा नए शावकों को जन्म देना यह साबित करता है कि वे कूनो के वातावरण और जलवायु को पूरी तरह अपना चुकी हैं.
36 पहुंची भारत में जन्मे चीतों की संख्या: इन चार नए मेहमानों के आने के बाद देश में जन्मे चीतों का आंकड़ा 36 पर पहुंच गया है.
A historic milestone for Project Cheetah!
The very next day after Project Cheetah completed four years in MP, Kuno National Park brought us wonderful news - KGP12, a cheetah born in India, has given birth to four cubs.
Under the guidance of Hon’ble Prime Minister Shri… pic.twitter.com/zKP4CtyUqZ
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 18, 2026
मध्यप्रदेश में चीता परिवार का गणित
मध्य प्रदेश के वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञ चीतों के संरक्षण और आवास प्रबंधन पर लगातार काम कर रहे हैं. राज्य में चीतों का दायरा कूनो के साथ-साथ अब गांधी सागर अभयारण्य तक फैल चुका है.
कूनो राष्ट्रीय उद्यान: 53 चीते (4 नए शावकों को मिलाकर)
गांधी सागर अभयारण्य: 3 चीते
कुल जीवित चीते: 56
विदेश से कूनो तक 4 सालों का सफर
सितंबर 2022: नामीबिया से 8 चीते लाए गए.
फरवरी 2023: दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कूनो पहुंचे.
फरवरी 2026: बोत्सवाना से 9 चीते भारत लाए गए.
प्रोजेक्ट चीता अब केवल अन्य देशों से चीते लाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्राकृतिक प्रजनन (Natural Breeding) के जरिए देश में चीतों की एक नई पीढ़ी तैयार करने में सफल साबित हो रहा है. पर्यावरणविदों का मानना है कि कूनो का यह मॉडल आने वाले समय में वैश्विक वन्यजीव संरक्षण के लिए एक मिसाल बनेगा.