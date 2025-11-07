Advertisement
थाली नहीं मिली तो कागज ही सही! श्योपुर स्कूल का ‘जुगाड़ मिड-डे मील’ देख उड़े होश, शर्मनाक तस्वीर वायरल

Sheopur Mid Day Meal: श्योपुर जिले के सरकारी स्कूल में बच्चों को थाली की जगह रद्दी के कागज पर मिड-डे मील परोसा गया. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने स्कूल प्रभारी को निलंबित किया और समूह का अनुबंध रद्द कर दिया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 07, 2025, 09:35 PM IST
Sheopur Mid Day Meal Scam: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां हुल्लपुर के एक सरकारी स्कूल में मासूम बच्चों को मिड-डे मील थाली में नहीं, बल्कि रद्दी के कागज पर परोसा गया. हैरानी की बात यह है कि स्कूल के शिक्षकों ने भी इस लापरवाही को नजरअंदाज कर दिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब मामला अधिकारियों तक पहुंचा, तो हड़कंप मच गया.

जांच में सामने आया कि भोजन बनाने की जिम्मेदारी एक स्वयं सहायता समूह को दी गई थी. समूह की पांच महिलाओं में से दो महिलाएं बाहर गई हुई थीं, इसलिए बाकी तीन महिलाओं ने बर्तन न मांजने की सुविधा के लिए बच्चों को रद्दी के कागज पर ही खाना दे दिया. यह दृश्य किसी को भी विचलित कर देने वाला था. बच्चे जमीन पर बैठकर सूखे कागजों पर चावल और सब्जी खा रहे थे.

दोनों की लापरवाही दिखी
जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, जिला प्रशासन हरकत में आया. कलेक्टर अर्पित वर्मा ने तुरंत जांच के आदेश दिए. जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग ने बताया कि स्कूल स्टाफ और समूह दोनों की लापरवाही साफ दिखी. प्रशासन ने मिड-डे मील बनाने वाले समूह का अनुबंध रद्द कर दिया है, स्कूल के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और दो अन्य शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है.

सख्त निगरानी के आदेश
कलेक्टर ने कहा कि मिड-डे मील योजना का मकसद बच्चों को पौष्टिक आहार देना है, न कि अपमानजनक स्थिति में खिलाना. इस घटना के बाद सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में भोजन वितरण की सख्त निगरानी के आदेश दिए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी शर्मनाक गलती दोबारा न हो. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार 'अमानवीय' है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

