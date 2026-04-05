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श्योपुर में आसमानी आफत, ओलावृष्टि ने तोड़ी किसानों की कमर, गेहूं की फसल बर्बाद

 Hailstorm in Sheopur: श्योपुर जिले में अचानक और जोरदार ओलावृष्टि ने लगभग 50 गांवों में भारी तबाही मचा दी. खेतों में खड़ी गेहूं की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. बेमौसम बारिश और ओले ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 05, 2026, 03:42 PM IST
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श्योपुर में आसमानी आफत, ओलावृष्टि ने तोड़ी किसानों की कमर, गेहूं की फसल बर्बाद

Hailstorm in Sheopur: श्योपुर जिले में अचानक हुई भयंकर ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. जिले के लगभग आधा सैकड़ा (करीब 50) गांवों में जमकर ओले गिरने से खेतो में खड़ी गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई. ओलावृष्टि इतनी अधिक थी कि खेतों से लेकर सड़को तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी, एक या दो दिन में कटने वाली गेहूं की फसलों पर काल बनकर बेमौसम बारिश और बर्फबारी ने जिले के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है.

श्योपुर जिले की मानपुर ओर ढोडर तहसील क्षेत्र में लगभग आधा सैकड़ा गांवो में नुकसान हुआ है. कुछ क्षेत्रों में इतनी अधिक ओला वृष्टि हुई है कि खाने तक के लिए गेहूं निकालना मुश्किल है. लगभग पूर्ण रूप से फसल बर्बाद हो गई है. किसान सरकार से बिजली बिल माफी ओर मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं. 4 अप्रैल शनिवार को मध्य प्रदेश का मौसम अचानक बदल गया. बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली. मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ-साथ ओले भी गिरे.  श्योपुर में भी एक जोरदार तूफान के बाद ओले गिरने लगे.

मुआनजे की मांग

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श्योपुर जिले के कई गांवों में जिनमें धोधर, मानपुर, सोई और दांतर्दा शामिल हैं. भारी बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि भी हुई. इस प्राकृतिक आपदा के कारण खड़ी गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. किसानों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि वे प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वेक्षण कराएं और किसानों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें. 

कर्ज लेकर की थी खेती

किसानों को फसल खराब होने के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. कई किसानों ने कर्ज लेकर अपनी फसलें बोई थीं, लेकिन अब फसलें बर्बाद हो जाने से उनकी उम्मीदें टूट गई हैं. किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत और उधार के पैसों से खेती की थी, ओलावृष्टि होने से उनकी फसलें नष्ट हो गईं. इसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ा है.

ये भी पढ़ें : सागर के कई गांवों में ओलों ने किया नाक में दम, बारिश से फसलों को भारी नुकसान, किसानों की बढ़ी चिंता

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