श्योपुर में 24 घंटे से लगातार बारिश, जनजीवन अस्त-व्यस्त, 20 गांवों का टूटा संपर्क

शिक्षा व्यवस्था पर असर

बारिश का असर जिले के जनजीवन के साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा है. लगातार बारिश को देखते हुए श्योपुर कलेक्टर ने कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. प्रशासन की ओर से नदी-नालों और जलभराव वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है. लोगों से अपील की जा रही है कि वे उफनते नदी-नालों को पार करने की कोशिश न करें और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें. प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सूचना देने की अपील की है.