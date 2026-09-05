श्योपुर में 24 घंटे से लगातार बारिश, जनजीवन अस्त-व्यस्त, 20 गांवों का टूटा संपर्क

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Sheopur Flood: श्योपुर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. लगातार बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. विजयपुर में क्वारी नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है. जलस्तर बढ़ने से निचली बस्तियों में पानी घुस गया है. वहीं विजयपुर-अगरा मार्ग पर पानी भरने से आवागमन बंद हो गया, जिससे करीब 20 गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है. ग्रामीण इलाकों में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं.
अर्रोद गांव में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. गांव के बीच से निकलने वाले नाले में तेज बहाव के साथ पानी आने से आधा गांव पानी की चपेट में आ गया है. अचानक बिगड़े हालात को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. उधर, विजयपुर की सब्जी मंडी में भी बारिश का पानी भर गया, जिससे व्यापारियों की सब्जियां और अन्य सामान पानी में डूब गया. व्यापारियों का कहना है कि इस जलभराव से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है. लगातार बारिश से स्थानीय कारोबार भी प्रभावित हुआ है.
शिक्षा व्यवस्था पर असर
बारिश का असर जिले के जनजीवन के साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा है. लगातार बारिश को देखते हुए श्योपुर कलेक्टर ने कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. प्रशासन की ओर से नदी-नालों और जलभराव वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है. लोगों से अपील की जा रही है कि वे उफनते नदी-नालों को पार करने की कोशिश न करें और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें. प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सूचना देने की अपील की है.
प्रशासन अलर्ट मोड पर
लगातार बिगड़ते हालात के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है. नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रभावित इलाकों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है. बारिश के कारण दुकानों और बाजारों में पानी भरने से व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा है. इस दौरान दुकानदारों ने जलभराव और नुकसान को लेकर अपनी परेशानी बताई है. वहीं पूर्व मंत्री तुरसनपाल सिंह बरैया और विजयपुर तहसीलदार मस्तराम गुर्जर ने भी क्षेत्र के हालात को लेकर जानकारी दी है. दुकानदार रवि कुशवाह और कुरैशी खान ने भी बारिश से हुए नुकसान और परेशानी को सामने रखा.
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