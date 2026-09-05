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श्योपुर में 24 घंटे से लगातार बारिश, जनजीवन अस्त-व्यस्त, 20 गांवों का टूटा संपर्क

Sheopur Rain: श्योपुर में 24 घंटे से जारी बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं. विजयपुर में क्वारी नदी खतरे के निशान के करीब है, जबकि विजयपुर-अगरा मार्ग बंद होने से करीब 20 गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है. सब्जी मंडी में पानी भरने से व्यापारियों को नुकसान हुआ है.

Written ByParmeshwar SinghEdited ByManish kushawah
Published: Sep 05, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:41 AM IST
श्योपुर में 24 घंटे से लगातार बारिश, जनजीवन अस्त-व्यस्त, 20 गांवों का टूटा संपर्क
Image Credit: ZEE MEDIA

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Parmeshwar Singh

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परमेश्वर सिंह, श्योपुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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