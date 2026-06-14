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Sheopur News: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो रिश्तों की पवित्रता पर सवाल खड़े करता है. यहां एक डोली खान नाम की महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति मोहिन खान उसे, उसकी चार छोटी बेटियों और उनके होने वाले बच्चे को छोड़कर किसी दूसरी महिला के साथ भाग गया. महिला का कहना है कि वह दो महीने की गर्भवती हैं और उसके पति ने दूसरी शादी करने की इजाजत मांगी थी. जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और इसके बाद आरोपी सोने-चांदी के गहनों और अन्य कीमती सामान के साथ घर से भाग गया.
प्रेमिका संग फरार हुआ पति
पीड़िता डोली खान शनिवार को न्याय की गुहार लगाने SP ऑफिस और कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचीं. उसने बताया कि उसकी शादी 2016 में श्योपुर के बालापुरा निवासी मोहिन खान से हुई थी. अभी उसकी चार बेटियां हैं, जिनकी उम्र 6 साल, 4 साल, 3 साल और 1 साल है. वह खुद दो महीने की गर्भवती हैं. महिला के अनुसार 5 जून 2026 को उसके पति मोहिन खान ने दूसरी महिला से शादी करने की इजाजत मांगी थी. जब उसने इसका विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट की गई. इसके बाद आरोपी पति घर से सोना, चांदी और अन्य सामान लेकर दूसरी लड़की के साथ चला गया. महिला का दावा है कि पति ने उन्हें लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कुछ दस्तावेज भी भेजे हैं.
पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
डोली खान ने पुलिस को बताया कि उनके पति लंबे समय से उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था. विरोध करने पर उसे पीटा जाता था. महिला का आरोप है कि उसके पति का कई सालों से किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध था और उसने कई बार अपने ससुराल वालों को इस बारे में बताया था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की.
पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार
पति के घर छोड़कर चले जाने के बाद परिवार को संभालने की पूरी जिम्मेदारी महिला पर आ गई है. आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. उसने अपने पति और उस दूसरी महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और अपने गहने वापस दिलाने की मांग की है.
मुस्लिम महिला के समर्थन में आए हिंदू संगठन
इस बीच मुस्लिम समुदाय की इस महिला के समर्थन में एक हिंदू संगठन भी आगे आया है. बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी समिति और सकल हिंदू संगठन के सदस्य रामलखन नापाखेड़ली ने पीड़िता के समर्थन में आवाज उठाई है. उन्होंने कहा कि डोली खान लंबे समय से घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का शिकार रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति ने जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी किए बिना ही किसी दूसरी महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप के लिए दस्तावेज तैयार किए थे. उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर ने बताया कि डोली खान की शिकायत के आधार पर उनके पति के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, आपराधिक धमकी और घरेलू हिंसा जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और जरूरी कार्रवाई की जाएगी.
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