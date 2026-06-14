प्रेमिका संग फरार हुआ पति

पीड़िता डोली खान शनिवार को न्याय की गुहार लगाने SP ऑफिस और कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचीं. उसने बताया कि उसकी शादी 2016 में श्योपुर के बालापुरा निवासी मोहिन खान से हुई थी. अभी उसकी चार बेटियां हैं, जिनकी उम्र 6 साल, 4 साल, 3 साल और 1 साल है. वह खुद दो महीने की गर्भवती हैं. महिला के अनुसार 5 जून 2026 को उसके पति मोहिन खान ने दूसरी महिला से शादी करने की इजाजत मांगी थी. जब उसने इसका विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट की गई. इसके बाद आरोपी पति घर से सोना, चांदी और अन्य सामान लेकर दूसरी लड़की के साथ चला गया. महिला का दावा है कि पति ने उन्हें लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कुछ दस्तावेज भी भेजे हैं.