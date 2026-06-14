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इश्क में पागल हुआ पति! गर्भवती पत्नी और 4 बेटियों को छोड़ प्रेमिका संग हुआ फरार

Sheopur News: श्योपुर जिले में एक गर्भवती महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि वह उसे और उनकी चार छोटी बेटियों को छोड़कर किसी दूसरी महिला के साथ भाग गया है. इस मामले की शिकायत SP ऑफिस और कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है.

Written ByParmeshwar SinghEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 14, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:03 AM IST
इश्क में पागल हुआ पति! गर्भवती पत्नी और 4 बेटियों को छोड़ प्रेमिका संग हुआ फरार
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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परमेश्वर सिंह, श्योपुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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