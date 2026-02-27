Advertisement
Kuno National Park News:  8 चीतों के आगमन से ठीक पहले कूनो नेशनल पार्क से एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मादा चीता गामिनी ने अपने चौथे शावक को जन्म दिया दिया है. इन नए शावक के जन्म के साथ ही देश में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 39 हो गई हैं.

 

8 चीतों के आगमन से पहले कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, 'गामिनी' ने 3 नहीं 4 शवकों को दिया जन्म, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी

Kuno National Park News: कूनो नेशनल पार्क से शुक्रवार को एक बार फिर खुशखबरी आई है. 8 चीतों के आगमन से ठीक पहले मादा चीता गामिनी ने अपने चौथे शावक को जन्म दिया दिया है. इन नए शावक के जन्म के साथ ही देश में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 39 हो गई हैं. साउथ अफ्रीका की मादा चीता गामिनी ने तीन नहीं, बल्कि चार बच्चों को जन्म दिया. बुधवार को माना जा रहा था कि यह संख्या तीन है, लेकिन शुक्रवार को मॉनिटरिंग टीम ने कन्फर्म किया कि गामिनी ने चार बच्चों को जन्म दिया है.

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को फील्ड स्टाफ और जानवरों के डॉक्टरों की करीबी निगरानी के दौरान चौथे शावक के होने की पुष्टि हुई. फिलहाल, गामिनी और उसके चारों शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं.

 

18 फरवरी को तीन बच्चों को दिया था जन्म 
गामिनी ने इससे पहले 18 फरवरी को तीन बच्चों को जन्म दिया था. लगातार ट्रैकिंग, कैमरा मॉनिटरिंग और फील्ड स्टाफ की निगरानी से अब चौथे बच्चे की पुष्टि हो गई है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक बच्चे अपने शुरुआती दिनों में घने इलाकों में रहते हैं, इसलिए हर बच्चे की पहचान में समय लगता है. ग्राउंड टीम ने बच्चों पर नजर रखी है. मां और बच्चों को स्ट्रेस से बचाने के लिए टीम ने दूरी बनाए रखी. इसीलिए सभी बच्चे सुरक्षित और एक्टिव बताए जा रहे हैं.

चीतों की कुल संख्या बढ़कर हुई 39 
बता दें कि, 28 फरवरी को बोत्सवाना से आठ चीते कुनो आने वाले हैं. यह विदेश से तीसरा शिपमेंट होगा. इससे पहले, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते भारत लाए जा चुके हैं. चौथे शव के जन्म के बाद श में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 39 हो गई हैं.  28 शव भारत में पैदा हुए हैं. 

