मौत को दिया चकमा, मां के बिना पली-बढ़ी, अब कुनबा बढ़ा रही भारत की पहली चीता 'मुखी'

Kuno Cheetah Mukhi: कूनो नेशनल पार्क की पहली स्वदेशी मादा चीता 'मुखी' का तीसरा जन्मदिन भारत के 'चीता प्रोजेक्ट' की सबसे बड़ी सफलता की कहानी है. 29 मार्च 2023 को जन्मी मुखी का जीवन शुरुआत से ही संघर्षों से भरा रहा. जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसकी मां ‘ज्वाला’ ने उसे छोड़ दिया था. ऐसे में पार्क के कर्मचारियों और डॉक्टरों की निगरानी में उसकी परवरिश की गई. ज्वाला के चार शावकों में से तीन की मौत हो गई थी और केवल मुखी ही जीवित बच पाई.

कुनबा बढ़ा रही चीता 'मुखी'

मुखी ने न केवल मौत को मात दी, बल्कि खुद को भारतीय माहौल में पूरी तरह ढाल भी लिया. दिसंबर 2025 में उसने पांच शावकों को जन्म देकर इतिहास रच दिया. इस तरह वह भारत में जन्मी पहली ऐसी चीता बन गई जिसने सफलतापूर्वक अपना कुनबा आगे बढ़ाया. कूनो के DFO ने बताया कि, "मुखी का सफर एक अनाथ शावक से 'सुपरमॉम' बनने तक का साहस और उम्मीद का प्रतीक है. 29 मार्च, 2026 को वह तीन साल की हो गई. इसके अलावा दिसंबर 2025 में मुखी ने पांच छोटे शावकों को भी जन्म दिया था"

चीतों की आबादी बढ़ी

मुखी की इसी जुझारू भावना का ही नतीजा है कि आज भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 53 हो गई है, 50 कूनो में और 3 गांधी सागर में. यह उपलब्धि साबित करती है कि भारत में चीतों के पुनर्वास का कार्यक्रम अब एक मज़बूत और सफल नींव पर खड़ा है. आज मुखी अब महज एक जानवर नहीं रही, बल्कि भारत में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में मिली एक वैश्विक जीत का चेहरा बन गई है.

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मौत को मात देकर बनी जंगल की रानी

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर, 2022 को दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था. इन चीतों में से एक जिसका नाम 'ज्वाला' ने चार शावकों को जन्म दिया था. इनमें से तीन शावकों की बाद में मौत हो गई. वहीं 'मूखी' की हालत भी गंभीर थी, लेकिन कूनो नेशनल पार्क के प्रबंधन और डॉक्टरों की लगातार देखरेख में उसका इलाज किया गया और उसे सफलतापूर्वक बचा लिया गया.

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