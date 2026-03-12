ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध का एमपी में असर, श्योपुर में गैस बुकिंग सिस्टम ठप्प, एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें

MP LPG Gas Cylinder News: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का असर अब श्योपुर में घरेलू गैस सप्लाई व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है. श्योपुर में सिलेंडर बुकिंग नहीं होने से लोगों ने गैस एजेंसी के बाहर कतारें लगाना शुरू कर दिया है. लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उधर गैस एजेंसी संचालक और कर्मचारी लोगों की परेशानियों का समाधान नहीं कर पा रहे है. इस बजह से एजेंसी पर विवाद ही हालात भी निर्मित हो गए हैं.

गुरुवार को भी यही हालात देखने को मिले हैं. जहां पर सुबह से ही ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने से लोगों की भीड़ देखने को मिली और लोग गैस एजेंसी संचालक और अन्य कर्मियों से सवाल कर पूछ रहे हैं कि आखिर लोगों को परेशानी क्यों आ रही है. पंरतु गैस एजेंसी संचालक और कर्मचारी कोई जवाब नहीं दे रहे है. वहीं लोगो में आक्रोश का माहौल भी देखने को मिला है. यह भी कहते हुए सुनाई और दिखाई दे रहे है, कि जब लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, तो एजेंसी की शटर लगाकर इसको बंद कर देना चाहिए. इसके अलावा, कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से भी अन्य व्यवसाय करने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

एजेंसी के बाहर लंबी कतारें

दरअसल, श्योपुर शहर सहित जिले में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है. लोग ईरान युद्ध के चलते गैस सप्लाई को रुकावट मान रहे हैं और लोगों गैस एजेंसी के बाहर जमकर हंगामा भी करते हुए दिखाई दे रहे है, सिलेंडर बुकिंग नहीं होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. जबकि गैस एजेंसी के संचालक और कर्मचारी लोगो से कह रहे हैं कि कोशिश करते रहे जबकि लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. कई लोगों के सिलेंडर खत्म होने से घर में खाना बनाने में परेशानी आ रही है. उनका गुस्सा भी भड़क रहा है. गैस एजेंसी संचालक ने विवाद और तनाव के हालात को देखते हुए पुलिस कर्मियों की तैनाती भी करवा दी है.जिससे हालातों पर काबू लाया जा सके.

रिपोर्टः परमेश्वर सिंह, श्योपुर

