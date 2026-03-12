Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3138513
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhश्योपुर

ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध का एमपी में असर, श्योपुर में गैस बुकिंग सिस्टम ठप्प, एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें

Sheopur Gas News: ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच युद्ध का असर अब मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है. प्रदेश के कई शहरों में गैस सप्लाई को लेकर लोगों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. वहीं ऑनलाइन बुकिंग करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP LPG Gas Cylinder News
MP LPG Gas Cylinder News

MP LPG Gas Cylinder News: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का असर अब श्योपुर में घरेलू गैस सप्लाई व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है. श्योपुर में सिलेंडर बुकिंग नहीं होने से लोगों ने गैस एजेंसी के बाहर कतारें लगाना शुरू कर दिया है. लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उधर गैस एजेंसी संचालक और कर्मचारी लोगों की परेशानियों का समाधान नहीं कर पा रहे है. इस बजह से एजेंसी पर विवाद ही हालात भी निर्मित हो गए हैं.

गुरुवार को भी यही हालात देखने को मिले हैं. जहां पर सुबह से ही ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने से लोगों की भीड़ देखने को मिली और लोग गैस एजेंसी संचालक और अन्य कर्मियों से सवाल कर पूछ रहे हैं कि आखिर लोगों को परेशानी क्यों आ रही है. पंरतु गैस एजेंसी संचालक और कर्मचारी कोई जवाब नहीं दे रहे है. वहीं लोगो में आक्रोश का माहौल भी देखने को मिला है. यह भी कहते हुए सुनाई और दिखाई दे रहे है, कि जब लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, तो एजेंसी की शटर लगाकर इसको बंद कर देना चाहिए. इसके अलावा, कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से भी अन्य व्यवसाय करने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

एजेंसी के बाहर लंबी कतारें
दरअसल, श्योपुर शहर सहित जिले में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है. लोग ईरान युद्ध के चलते गैस सप्लाई को रुकावट मान रहे हैं और लोगों गैस एजेंसी के बाहर जमकर हंगामा भी करते हुए दिखाई दे रहे है, सिलेंडर बुकिंग नहीं होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. जबकि गैस एजेंसी के संचालक और कर्मचारी लोगो से कह रहे हैं कि कोशिश करते रहे जबकि लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. कई लोगों के सिलेंडर खत्म होने से घर में खाना बनाने में परेशानी आ रही है. उनका गुस्सा भी भड़क रहा है. गैस एजेंसी संचालक ने विवाद और तनाव के हालात को देखते हुए पुलिस कर्मियों की तैनाती भी करवा दी है.जिससे हालातों पर काबू लाया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टः परमेश्वर सिंह, श्योपुर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newssheopur news

Trending news

mp news
ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध का एमपी में असर, श्योपुर में गैस बुकिंग सिस्टम ठप्प
cg cm news
छत्तीसगढ़ में लोगों को बड़ी राहत, बिजली के बिल पर मिलेगी बंपर डिस्काउंट, जानिए कैसे?
mp news
पिता को 10 हजार की जमानत पर छुड़ाकर लाया बेटा, पिता ने कहा- 'जा मर जा', तो दी जान
Recruitment examinations
भर्ती परीक्षा में धांधली की तो होगी उम्रकैद, 1 करोड़ तक का लगेगा जुर्माना
mp news
सागर में रूह कंपा देने वाली वारदात, मां ने 4 मासूम बेटियों को कुएं में फेंककर दी जान
Monalisa
महाकुंभ वाली मोनालिसा की कितनी है उम्र? पिता के खिलाफ जाकर मुस्लिम BF से कर ली शादी
  Monalisa
लव जिहाद के दावों पर मोनालिसा ने तोड़ी चुप्पी, बताई शादी की सच्चाई...
mp congress news
एमपी हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर लगाई रोक, विजयपुर विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
mp news
महाकुंभ वाली मोनालिसा के पति क्या करते हैं? जानें फरमान खान के बारे में सबकुछ
bhopal news
महंगे LPG के बाद एक और झटका, बढ़ गए ऑटो गैस के दाम; भोपाल में अब कितनी हो गई कीमत