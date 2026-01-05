श्योपुर में गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा, भोले-भाले लोगों को फंसाने का आरोप, दोनों पक्षों में भारी बवाल

Sheopur News: मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर विवाद गरमा गया है. आरोप लगे हैं कि कोतवाली थाना क्षेत्र में श्रीरामदेव बाबा मंदिर के पास कुछ लोग मासूम लोगों को दूसरे धर्म में बदलने के लिए लालच दे रहे थे और मना रहे थे. जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पता चला कि कुछ बाहरी लोग स्थानीय लोगों को झूठे वादे करके बहका रहे हैं, तो वे मौके पर पहुंचे. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बजरंग दल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

श्योपुर में गरमाया धर्म परिवर्तन का मुद्दा

दरअसल, श्योपुर की अंबेडकर बस्ती के वार्ड 11 में रविवार दोपहर को धर्म परिवर्तन के आरोपों के बाद बवाल मच गया. हिंदू संगठनों ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें ईसाई समुदाय के सदस्यों पर लोगों को ईसाई धर्म में बदलने के लिए लुभाने का आरोप लगाया गया. शिकायत में आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और धर्म परिवर्तन के लिए पैसे और मुफ्त शिक्षा का लालच दिया.

अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल

जानकारी के अनुसार, अजय रेगर से घटना की जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बजरंग दल के सदस्यों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल में किया. आरोप है कि शामिल लोग हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसा रहे थे. जानकारी मिलने पर हिंदू समुदाय के अन्य सदस्य भी मौके पर जमा हो गए, जिससे कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई.

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से पूछताछ की और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इलाके में शांति बनी हुई है और पुलिस स्थिति पर नज़र रख रही है.

