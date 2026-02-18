कूनो में एक महीने में दूसरी बार गूंजी किलकारी, मादा चीता 'गामिनी' ने 3 शावकों को दिया जन्म, कितनी हुई संख्या

Cheetahs Number In Kuno: कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका आई चीता 'गामिनी' ने तीन शावकों को जन्म दिया है. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी है. दोनों नेताओं ने ट्वीट करके इस पर खुशी जताई है. एक महीने में यह दूसरा मौका है, जब नए शावकों का आगमन कूनो में हुआ है, इससे पहले मादा चीता आशा ने भी शावकों को जन्म दिया था. चीता गामिनी ने तीन नए शावकों को जन्म दिया है, जिसके बाद कूनो नेशनल पार्क में अब चीतों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है.

सीएम मोहन यादव ने जताई खुशी

सीएम मोहन यादव ने तीन नए शावकों के आगमन पर खुशी जताते हुए कहा कि यह मध्य प्रदेश चीतों के पुनर्स्थापन का सशक्त केंद्र बनता जा रहा है. प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका से आई मादा चीता 'गामिनी' ने 3 शावकों को जन्म दिया है. श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में आए चीतों के तीन वर्ष पूर्ण होने के साथ यह 9वां सफल प्रसव है. भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर अब 38 हो गई है. यह पूरे देश के लिए वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है.

भूपेंद्र यादव ने बताया ऐतिहासिक

वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इसे ऐतिहासिक अवसर बताया है. उन्होंने लिखा 'कुनो से एक और अच्छी खबर है, कुनो में तीन नए शावकों का स्वागत हुआ है. कुनो नेशनल पार्क में जश्न की लहर है क्योंकि साउथ अफ्रीका की चीता और दूसरी बार मां बनी गामिनी ने 3 नए शावकों को जन्म दिया है. यह खुशी की बात है कि भारत की धरती पर चीतों का यह नौवां सफल शावकों का झुंड है और इससे भारत में जन्मे शावकों की संख्या 27 हो गई है.इन नए शावकों के साथ, भारत में चीतों की कुल आबादी अब 38 हो गई है, जो देश के पक्के इरादे और ऐतिहासिक संरक्षण की कोशिशों का एक मजबूत प्रतीक है. हर जन्म प्रोजेक्ट चीता की नींव को मजबूत करता है और फील्ड स्टाफ और जानवरों की टीमों के जुनून, लगन और चौबीसों घंटे की लगन को दिखाता है, जिन्होंने इस सपने को हकीकत में बदला है. कूनो और भारत के लिए गर्व का पल है, भगवान करे गामिनी और उसके तीन छोटे स्प्रिंटर्स मजबूत बनें और देश में चीता को फिर से जिंदा करने की कहानी को तेजी और शान से आगे बढ़ाएं.

गामिनी दूसरी बार बनी मां

चीता गामिनी दूसरी बार मां बनी है, इससे पहले भी उसने पांच शावकों को जन्म दिया था. अब तक भारत में कुल 27 शावकों का जन्म हो चुका है. गामिनी के शावकों की डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है. कूनो नेशनल पार्क में चीतों के संरक्षण पर लगातार काम हो रहा है.

