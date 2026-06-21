कूनो में एशियाई शेरों की बसाहट को लेकर आंदोलन तेज, संघर्ष समिति ने साधा निशाना

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Seopur News: श्योपुर जिले की कूनो संघर्ष समिति ने एशियाई शेरों की बसाहट को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है. समिति के सदस्यों का कहना है कि कूनो नेशनल पार्क को एशियाई शेरों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 1993 से 2002 तक 25 गांवों का विस्थापन किया गया था. हजारों ग्रामीणों ने अपने पुश्तैनी घर और जमीन छोड़ी, लेकिन दो दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शेर कूनो नेशनल पार्क में नहीं पहुंचे.
समिति ने ज्ञापन में बताया कि कूनो नेशनल पार्क में शेरों के लिए पर्याप्त जंगल, पानी और शिकार प्रजातियां मौजूद हैं. विशेषज्ञों की रिपोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद गुजरात के गिर अभयारण्य से शेरों को कूनो नेशनल पार्क लाने की प्रक्रिया लगातार टलती रही है.
कूनो संघर्ष समिति के संयोजक एवं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अतुल चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारों की उदासीनता के कारण कूनो की मूल परिकल्पना अधूरी रह गई. अतुल चौहान ने बताया कि 1993-94 में कूनो अभयारण्य बनाया गया था. उस समय गुजरात सरकार, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान की सहमति से यह योजना बनाई गई थी कि गुजरात के शेरों को दूसरे घर के रूप में कूनो में बसाया जाएगा.
कूनो में शेरों के लिए सभी संसाधन मौजूद
उन्होंने कहा कि 25 गांवों के आदिवासियों ने शेरों के लिए अपने गांव खाली कर दिए. इसका उद्देश्य एशियाई शेरों का नया आवास तैयार करना था. इससे श्योपुर में पर्यटन बढ़ता, रोजगार के अवसर बढ़ते और क्षेत्र का विकास होता. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी एक इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होता, लेकिन आदिवासियों ने 25 गांव खाली कर दिए. इस परियोजना पर लगभग 150 करोड़ रुपये भी खर्च किए गए.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कूनो नहीं पहुंचे एशियाई शेर
अतुल चौहान ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि गुजरात सरकार को एशियाई शेर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में देने होंगे, क्योंकि शेरों के संरक्षण के लिए उनका दूसरे आवास में स्थानांतरण जरूरी है. उन्होंने कहा कि बाघ देश में 60 से अधिक स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन एशियाई शेर केवल गुजरात में ही सीमित हैं.
गुजरात में शेरों की मौत का हवाला देकर जल्द बसाहट की मांग
उन्होंने दावा किया कि गुजरात विधानसभा में यह स्वीकार किया गया है कि पिछले सात वर्षों में 703 शेरों की मौत प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों, बाढ़ और अन्य कारणों से हुई है. वहीं पिछले 15 दिनों में भी एक वायरस के कारण 13 शेरों की मौत होने की बात सामने आई है. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और मध्य प्रदेश सरकार आपसी सहमति बनाकर एशियाई शेरों की बसाहट का कार्य जल्द शुरू करें.
100 करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत
उन्होंने कहा कि चीता परियोजना को बार-बार प्रचारित किया जा रहा है, जबकि इसकी मूल अवधारणा वर्ष 2008-09 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के कार्यकाल में बनी थी. उस समय नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौते किए गए थे और इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत किया गया था. उन्होंने कहा कि चीतों को अब गांधी सागर और नौरादेही में भी स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन एशियाई शेरों की बसाहट का मुद्दा अब भी अधूरा है. उन्होंने कहा कि देश एक है और प्रधानमंत्री तथा संबंधित सरकारों को कूनो में एशियाई शेरों की बसाहट सुनिश्चित करनी चाहिए.
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