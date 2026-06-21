कूनो में एशियाई शेरों की बसाहट को लेकर आंदोलन तेज, संघर्ष समिति ने साधा निशाना

समिति ने ज्ञापन में बताया कि कूनो नेशनल पार्क में शेरों के लिए पर्याप्त जंगल, पानी और शिकार प्रजातियां मौजूद हैं. विशेषज्ञों की रिपोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद गुजरात के गिर अभयारण्य से शेरों को कूनो नेशनल पार्क लाने की प्रक्रिया लगातार टलती रही है.



कूनो संघर्ष समिति के संयोजक एवं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अतुल चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारों की उदासीनता के कारण कूनो की मूल परिकल्पना अधूरी रह गई. अतुल चौहान ने बताया कि 1993-94 में कूनो अभयारण्य बनाया गया था. उस समय गुजरात सरकार, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान की सहमति से यह योजना बनाई गई थी कि गुजरात के शेरों को दूसरे घर के रूप में कूनो में बसाया जाएगा.