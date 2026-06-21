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कूनो में एशियाई शेरों की बसाहट को लेकर आंदोलन तेज, संघर्ष समिति ने साधा निशाना

Kuno National Park: श्योपुर की कूनो संघर्ष समिति ने एशियाई शेरों की बसाहट की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है. समिति का कहना है कि शेरों के लिए 25 गांवों का विस्थापन किया गया था, लेकिन दो दशक बाद भी कूनो में शेर नहीं लाए गए.

Written ByParmeshwar SinghEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 21, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:53 PM IST
कूनो में एशियाई शेरों की बसाहट को लेकर आंदोलन तेज, संघर्ष समिति ने साधा निशाना

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Parmeshwar Singh

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परमेश्वर सिंह, श्योपुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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