कूनो नेशनल पार्क में फिर आएंगे अफ्रीकी चीते, नए साल में तीसरी खेप लाने की तैयारियां पूरी

Kuno National Park Project Cheetah: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर से चर्चाओं में है. प्रोजेक्ट चीता को नई गति देने के लिए अफ्रीकी देश बोत्सवाना से चीतों की तीसरी खेप लाने की तैयारी तेज हो गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, कुल आठ चीते 26 जनवरी के आसपास भारत लाए जा सकते हैं. इससे पहले भी कूनो में चीतों को बसाने का प्रयास किया गया है, जिसने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में देश को नई पहचान दी है.

बोत्सवाना से आने वाले चीतों को लेकर कूनो नेशनल पार्क में व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा रही हैं. तीसरी खेप के लिए विशेष बोमा यानी बड़े सुरक्षित बाड़े तैयार किए जा रहे हैं. इसी क्रम में चीतों की मौजूदा स्थिति और नई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए बोत्सवाना से तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कूनो पहुंचा. इस दौरे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पार्क अंतरराष्ट्रीय मानकों पर पूरी तरह खरा उतर रहा है.

बारीकी से निरीक्षण

वहीं प्रतिनिधिमंडल में पशु चिकित्सा अधिकारी, सुरक्षा विशेषज्ञ और वन्यजीव जीवविज्ञानी शामिल रहे. टीम ने कूनो के जंगल क्षेत्र, चीतों के बाड़ों, भोजन व्यवस्था, पेयजल और स्वास्थ्य प्रबंधन का बारीकी से निरीक्षण किया. कूनो प्रशासन की तरफ से प्रोजेक्ट चीता पर एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें बीते तीन वर्षों की प्रगति और अनुभव साझा किए गए. इस पर विदेशी अधिकारियों ने संतोष और भरोसा जताया.

8 चीतों पर सहमति

वहीं बोत्सवाना के अधिकारियों का कहना है कि कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. निरीक्षण के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मंदसौर स्थित गांधी सागर अभयारण्य का भी भ्रमण किया. यहां संभावित भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई. उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत और बोत्सवाना के बीच हुए समझौते के तहत आठ चीतों को भारत भेजने पर सहमति बनी है, जिससे यह परियोजना और मजबूत होगी.

कूनों की खासियत

बता दें कि कूनो नेशनल पार्क 1235 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. पार्क अपने खुले घास के मैदानों और कर्दई, खैर व सालई के जंगलों के लिए जाना जाता है. यहां के विशाल घास क्षेत्र कई बड़े टाइगर रिजर्व से तुलना योग्य माने जाते हैं. कर्दई के पेड़ मानसून से पहले ही हरे हो जाते हैं, जो कूनो की जीवटता का प्रतीक हैं. यही प्राकृतिक अनुकूलता चीतों के लिए इस क्षेत्र को खास बनाती है.

