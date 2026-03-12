एमपी हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर लगाई रोक, विजयपुर विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला

MP Political News: मध्य प्रदेश की श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा की विषय बनी हुई है. जहां 9 मार्च को एमपी हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा से जीते कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की विधायकी रद्द करने का फैसला सुनाया था. और दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था. लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद विवेक तंखा की याचिका पर संज्ञान लेते हुए अपने ही फैसले को पलट दिया है. यानि 15 दिन का स्टे लगा दिया है. इसके बाद कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है.

मिली जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्यसभा सांसद तंखा ने तुरंत कोर्ट में याचिका दायर की. जहां सांसद की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपने ही फैसले पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है. इससे काग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में अपील करके स्थगन आदेश प्राप्त करने का मौका दिया गया है. बता दें कि यह स्थगन RP एक्ट के प्रावधान के मुताबिक, दिया गया है. हालांकि, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ही विजयपुर विधानसभा से विधायक बने रहेंगे. वहीं मुकेश मल्होत्रा ने दलील दी थी, कि अगर फैसले के असर और अमल पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है. इस पर जस्टिस एसजी अहलूवालिया ने भी सहमति जताई है.



क्या बोले जीतू पटवारी

इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से फिर से कांग्रेस का विधायक बनवाएंगे. पटवारी ने इसे लोकतंत्र बचाने की इसे लड़ाई बताया. वहीं उन्होंने आगे कहा कि हम राज्यसभा सांसद के साथ मजबूती से लगए हुए है. आगे कहा कि विवेक तंखा और अभिषेक मनु संघवी मामें की पैरवी करेंगे.

पूरा मामला क्या था ?

मिली जानकारी के मुताबिक, श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जीते थे. वहीं बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को करारी हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद बीजेपी के राम निवास रावत ने एमपी हाईकोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ याचिका दायर की थी. इस याचिका में दावा किया गया था कि कांग्रेस विधायक ने आपराधिक जानकारी छिपाई है. इस मामले में 9 मार्च को एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह जानकारी सही पाई गई. इसके बाद कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी रद्द कर दी और बीजेपी के रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया.

