Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3138273
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhश्योपुर

एमपी हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर लगाई रोक, विजयपुर विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला

MLA Mukesh Malhotra News: विजयपुर विधानसभा सीट मामले पर एमपी हाईकोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है. दरअसल, ग्वालियर खंडपीठ ने विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधायकी शून्य करने का फैसला सुनाया था. वहीं इस मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तंखा की याचिका पर कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 12, 2026, 03:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर लगाई रोक, विजयपुर विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला

MP Political News: मध्य प्रदेश की श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा की विषय बनी हुई है. जहां 9 मार्च को एमपी हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा से जीते कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की विधायकी रद्द करने का फैसला सुनाया था. और दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था. लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद विवेक तंखा की याचिका पर संज्ञान लेते हुए अपने ही फैसले को पलट दिया है. यानि 15 दिन का स्टे लगा दिया है. इसके बाद कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्यसभा सांसद तंखा ने तुरंत कोर्ट में याचिका दायर की. जहां सांसद की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपने ही फैसले पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है. इससे काग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में अपील करके स्थगन आदेश प्राप्त करने का मौका दिया गया है. बता दें कि यह स्थगन RP एक्ट के प्रावधान के मुताबिक, दिया गया है. हालांकि, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ही विजयपुर विधानसभा से विधायक बने रहेंगे. वहीं मुकेश मल्होत्रा ने दलील दी थी, कि अगर फैसले के असर और अमल पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है. इस पर जस्टिस एसजी अहलूवालिया ने भी सहमति जताई है. 
fallback
क्या बोले जीतू पटवारी
इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से फिर से कांग्रेस का विधायक बनवाएंगे. पटवारी ने इसे लोकतंत्र बचाने की इसे लड़ाई बताया. वहीं  उन्होंने आगे कहा कि हम राज्यसभा सांसद के साथ मजबूती से लगए हुए है. आगे कहा कि विवेक तंखा और अभिषेक मनु संघवी मामें की पैरवी करेंगे. 

ये भी पढ़ेंः एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कांग्रेस विधायक का चुनाव निरस्त, रामनिवास रावत MLA घोषित

Add Zee News as a Preferred Source

पूरा मामला क्या था ?
मिली जानकारी के मुताबिक, श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जीते थे. वहीं बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को करारी हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद बीजेपी के राम निवास रावत ने एमपी हाईकोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ याचिका दायर की थी. इस याचिका में दावा किया गया था कि कांग्रेस विधायक ने आपराधिक जानकारी छिपाई है. इस मामले में 9 मार्च को एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह जानकारी सही पाई गई. इसके बाद कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी रद्द कर दी और बीजेपी के रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp congress newsmp highcourt news

Trending news

mp congress news
एमपी हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर लगाई रोक, विजयपुर विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
mp news
महाकुंभ वाली मोनालिसा के पति क्या करते हैं? जानें फरमान खान के बारे में सबकुछ
bhopal news
महंगे LPG के बाद एक और झटका, बढ़ गए ऑटो गैस के दाम; भोपाल में अब कितनी हो गई कीमत
mp news
महाकुंभ की 'रुद्राक्ष वाली' मोनालिसा का केरल में लव जिहाद? फिल्म डायरेक्टर का दावा
mp news
'अब आपके साथ का जीवन पूरा हुआ', इंदौर में 10वीं के छात्र ने छोड़ा घर, लिखी चिट्ठी
bhopal news
भोपाल में लाइसेंस रिन्यूअल न होने पर 6 अस्पतालों को नोटिस, इस दिन से लग सकता है ताला
mp news
न जेवर पर नजर, न नकदी पर हाथ, घर के बाहर सूख रहे लेडीज अंडरगारमेंट्स लेकर चोर फरार
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में में नशे की खेती, 3 एकड़ में लहलहा रही थी अफीम, पुलिस ने मारा छापा
Mohan Yadav
MP में फिर बदलेगा नाम, CM मोहन यादव ने की घोषणा; अब दमोह का 'हटा' होगा 'शिवकाशी'
CG News
छत्तीसगढ़ में शुरू होगी 'CM बिजली बिल भुगतान समाधान योजना', बिलों पर मिलेगा फायदा