अब इस जगह से दिखेगा कूनो में टहलता चीता, 500 फीट ऊंची चोटी पर बनाया जाएगा उत्तराखंड की तरह व्यू प्वॉइंट, प्लान तैयार

MP Famous Tourist Place: श्योपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया व्यू पॉइंट तैयार करने की योजना बनाई जा रही है. इस योजना को उत्तराखंड के फेमस पर्यटन स्थलों के आधार पर बनाया जाएगा. आपको बता दें कि स्टेट हाइवे 51A पर कराहल के पास नोनपुरा घाटी में 500 फीट ऊंची चोटी पर व्यू पाइंट बनाया जाएगा, जहां से कूनों के जंगल का दीदार किया जा सकता है. इसके अलावा, अरावली पर्वत श्रृंखला को भी आसानी से देखा जा सकेगा. यह स्थान पर्यटकों के लिए नया आकर्षण का केंद्र बनेगा.

पर्यटन विकास परिषद ने इस योजना को वन विभाग को प्रस्तावित किया है. इसको लेकर अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने बताया कि ठाकुर बाबा के ऊपर स्थित घाटी पर व्यू प्वाइंट बनने की अपार संभावना है. उन्होंने बताया कि यह प्वाइंट बनने के बाद पर्यटक कूनो सफाई और चीता देखने के साथ-साथ घाट की चोटी से जंगल का पैनोरमिक नजारा भी देखा जा सकेगा.

पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

वहीं अधिकारियों का मानना है कि इस व्यू पॉइंट बने के बाद यहां पर पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा यहां पर रोजगार के बड़े-बड़े आयाम भी हासिल होंगे. यहां पर रहने वाले ग्रामीणों का जीवन यापन करना भी और आसान हो जाएगा. कूनो अब सिर्फ वन्य जीवों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर टूरिस्टों के लिए भी खास पहचान बनाएगा.

1 अक्टूबर से खुलेगा पार्क

मिली जानकारी के मुताबिक, कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्वास प्रोजेक्ट धीरे धीरे सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है. यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कूनो रिट्रीट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा. खबर यह भी है कि यहां पर सीएम मोहन यादव और अन्य मंत्री भी शामिल हो सकते हैं. इसके लिए यहां पर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है. उम्मीद जताई जा रही है, कि आयोजन के बाद पार्क में 16 चीते खुले में घूमेंगे और 10 बाड़े में रहेंगे. यहां पर आने वाले पर्यटक इन चीतों का दीदार कर सकेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. इन कार्यक्रमों का शेड्यूल भी तैयार हो गया है. यह पार्क 1 अक्टूबर से खुलेगा.

