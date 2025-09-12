कौन है देवाशुं शिवहरे, जिन्होंने सरकारी अधिकारी रहते हुए टॉप किया MPPSC, पढ़िए सफलता की कहनाी

Topper Devanshu Shivhare-मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने शुक्रवार शाम को राज्य सेवा परीक्षा- 2024 के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. टॉप 13 में 5 महिलाओं ने अपनी जगह बनाई हैं. इसमें 13 पद डिप्टी कलेक्टर के थे. डिप्टी कलेक्टर के पद पर 8 पुरुष और 5 पद पर महिलाओं को चयन हुआ है. MPPSC-2024 में श्योपुर के विजयपुर के रहने वाले देवांशु शिवहरे ने टॉप किया है. देवांशु शिवहरे ने 1685 अंक में से 953 अंक प्राप्त किए हैं.

श्योपुर के रहने वाले हैं टॉपर

MPPSC-2024 में देवांशु शिवहरे ने टॉप किया है, वह श्योपुर के विजयपुर के रहने वाले हैं. इस परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर देवांशु शिवहरे ने टोटल 953 नंबर के साथ टॉप किया है. देवांशु अभी गुना में वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं. इस पद पर वह 2022 में चयनित हुए थे. उन्होंने भी इंदौर और शिवपुरी में रहकर परीक्षा की तैयारी की है. उन्होंने इंदौर की आईईटी से बीटेक किया है.

अब बनेंगे डिप्टी कलेक्टर

देवांशु ने पहली रैंक पाई है. अब वह डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ होंगे. उनके पिता रामकृष्ण शिवहरे विजयपुर सिविल अस्पताल में नेत्र चिकित्सक सहायक हैं, जबकि मां पूनम शिवहरे नर्सिंग ऑफिसर हैं. शहर में शुरुआती शिक्षा लेने के बाद उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई रायसेन जिले के नवोदय विद्यालय बाड़ी से की है.

MPPSC-2022 में मिली सफलता

देवांशु को पहली सफलता MPPSC-2022 में मिली थी. इस परीक्षा में उनका चयन वाणिज्य-कर निरीक्षक पद पर हुआ था. वह फिलहाल गुना में पदस्थ हैं. इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से तैयारी की. उन्होंने बिना किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिए तैयारी की. आखिर में उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया.

तैयारी करने वालों को दी सीख

टॉपर देवांशु शिवहरे ने तैयारी कर रहे प्रतिभागियों को सीख दी है कि जो होना है वह होगा, लेकिन उसे सोचकर बैठने से मतलब नहीं है. अच्छा होगा हम सुधार करें और आगे बढ़ें. उन्होंने कहा कि जैसे मेरे पिछेल इंटरव्यू में केवल 63 अंक थे, इस बार 140 अंक है. हमे लगातार खुद में सुधार करते रहना चाहिए. ऐसा करने से ही हमें सफलता मिलती है.

