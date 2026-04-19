'गाली देते हैं साहब...', CMO पर कर्मचारियों का आरोप, अधिकारी का पलटवार- प्यार की भाष नहीं समझते कर्मी

Municipal Council Controversy: श्योपुर के अजब गजब सीएमओ एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं. हमेशा अपने विवादित बयान और काम को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. कभी सीएमओ कर्मियों को डांट फटकार लगाते है तो कभी कर्मियों के साथ गाली गलौज करते हैं. इसके अलावा अगर किसी ने काम में लापरवाही कर दी तो बह फिर उसको छोड़ते नहीं है अब उन पर आरोप है कि इस बार उन्होंने कर्मियों के साथ गाली गलौज और अभद्रता की है.

कर्मचारी का आरोपी

नगरपालिका की अतिक्रमण शाखा में लिपिक के पद पर तैनात कर्मचारी विकास दंडोतिया ने आरोप लगाया कि, जब भी CMO राधे रमन यादव मुझे बुलाते हैं और मैं अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर सुझाव देता हूं, तो वे गाली-गलौज करते हैं. वे मेरा तबादला करवाने की धमकी भी देते हैं. एक गुर्जर कर्मचारी के साथ भी गाली-गलौज की गई थी, जिसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी और उस समय उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी थी. मेरी बस यही मांग है कि इस मामले की जांच की जाए और CMO के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

CMO ने दी सफाई

कर्मियों ने मामले की शिकायत एसपी और कलेक्टर शीला दाहिमा से की है. उन्होंने सीएमओ राधे रमण यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. हालांकि सीएमओ ने भी अपने पक्ष में बयान दिया है उनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं है. कर्मियों को प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती है. सीएमओ राधा रमण यादव ने कर्मियों पर कार्यवाही से बचने का हथकंडा बताते हुए कहा कि ये कर्मी जो शिकायत कर रहे हैं वो खुद हमसे उल्टा बोलते हैं सीएमओ ने उल्टा पलटा बोलने की बात कही है और नोटिस जारी कर बर्खास्तगी की कार्यवाही की बात कही है.

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