श्योपुर में दहशत, किसी की नाक तो किसी का मुंह खा गया कुत्ता; ढूंढने में जुटे लोग

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के राडेप गांव में एक पागल कुत्ते ने अचानक हमला करके पूरे गांव में दहशत फैला दी है. इस भयानक हमले में आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गए हैं. हमले की क्रूरता इस बात से समझी जा सकती है कि कुत्ते ने पीड़ितों को काटते हुए किसी की नाक तो किसी का मुंह तक नोच डाला है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं.घायलों में एक छोटी बच्ची और एक महिला भी शामिल हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है.

श्योपुर में पागल कुत्ते का आतंक

दरअसल, राड़ेप गांव में एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा दिया. अचानक गांव में घुसे इस कुत्ते ने अलग-अलग स्थानों पर आधा दर्जन से अधिक लोगों पर हमला किया. इन हमलों में कई लोगों को गंभीर चोटें आईं. कुत्ते ने कुछ ग्रामीणों की नाक, कुछ के होंठ और मुंह तक नोच लिए, जिससे हालात बेहद दहशतनाक हो गए. सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति एक मासूम बच्ची और एक महिला की बताई जा रही है, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया. दोनों का उपचार डॉक्टरों की निगरानी में जारी है.

दहशत और भय का माहौल

इस अप्रत्याशित घटना से गांव में दहशत और भय का माहौल है. ग्रामीण इस बात से बेहद चिंतित हैं कि कुत्ता किसी और पर हमला कर सकता है. इसी डर से, ग्रामीणों ने पागल कुत्ते को ढूंढ़ने और पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. श्योपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.