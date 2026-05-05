इंदौर से श्योपुर तक फैला मानव तस्करी का जाल! मासूम बच्ची को सड़क किनारे छोड़ भागे थे आरोपी, गिरोह बेनकाब

Sheopur Child Selling Scandal: श्योपुर में लावारिस मिली 2 साल की बच्ची के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया. बच्ची की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है, डीएनए जांच से माता-पिता की तलाश जारी है.
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Sheopur Police News: श्योपुर में पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है, जिसमें एक मासूम बच्ची को राष्ट्रीय राजमार्ग NH-552 पर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया था. 18 अप्रैल 2026 की सुबह डायल 112 पर सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस और बाल कल्याण समिति की टीम मौके पर पहुंची. सोंडूखे के पास मिली करीब 2 साल की बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू कर शिशुगृह भेजा गया. शुरुआत में यह मामला लापरवाही का लगा, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ.
जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे पूरे मामले की परतें खुलने लगीं. पुलिस ने मुख्य आरोपी काजल पटेल सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में सामने आया कि बच्ची को इंदौर से लाया गया था और उसे करीब 1 लाख रुपये में खरीदा गया था. बाद में किसी कारण से आरोपियों ने बच्ची को सड़क किनारे छोड़ दिया. इस मामले में महिलाओं की भूमिका भी सामने आई है.
मानव तस्करी से जुड़ा मामला
पुलिस ने बताया कि यह मामला मानव तस्करी से जुड़ा है, जिसमें एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था. आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. एसपी के निर्देशन में विशेष टीम बनाई गई, जिसने अलग-अलग जगहों पर दबिश देकर सभी आरोपियों को पकड़ लिया. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों की भी तलाश कर रही है.
बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो
फिलहाल बच्ची सुरक्षित है और उसकी देखरेख शिशुगृह में की जा रही है. उसके असली माता-पिता का पता लगाने के लिए डीएनए जांच कराई जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा. एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
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