राज्य चुनें
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 जून की शाम श्योपुर जिले स्थित कूनो नेशनल पार्क पहुंचीं, जहां उन्होंने चीता कमांड और कंट्रोल सेंटर का अवलोकन किया. चीता कमांड और कंट्रोल सेंटर के अवलोकन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को चीतों कि निगरानी और ट्रैकिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई. इसके बाद राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में ही रात्रि विश्राम किया. श्योपुर से पहले जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की और उनके साथ प्रतीक चिन्हों का आदान-प्रदान किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश प्रवास के लिए राष्ट्रपति का पूरे प्रदेशवासियों की ओर से सहृदय आभार भी व्यक्त किया.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर परिसर में चीता प्रोजेक्ट की अभी तक की प्रगति पर लगाई गई प्रदर्शिनी का अवलोकन किया. राष्ट्रपति मुर्मू को अवगत कराया गया कि वर्तमान में भारत में चीतों की संख्या 52 है, जिनमें से 49 चीते कूनो में मौजूद हैं, तीन चीते गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर भेजे गए हैं.
बोत्सवाना से लाए गए चीतों की जानकारी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दौरान चीतों के लिए की गई आवश्यक सुविधाओं के विषय में जानकारी ली. उन्हें बताया गया कि हर 2 किलोमीटर पर जंगल में वॉटर पिट बनाए गए हैं. उनमें अवश्यकता अनुसार पानी भरवाया जाता है. इस दौरान उन्हें बोत्सवाना से लाए गए चीतों की गतिविधियों की भी जानकारी दी गई.
बोत्सवाना यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने रिसीव किए थे 8 चीते
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा उनकी बोत्सवाना यात्रा के दौरान 8 चीते रिसीव किए गए थे, जिन्हें कुनो लाया गया है. राष्ट्रपति मुर्मू कूनो नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम के बाद भारत में चीतों के पुनर्स्थापन की इस महत्वपूर्ण परियोजना के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा भी की.
सीएम-राष्ट्रपति ने एक-दूसरे को दिए प्रतीक चिन्ह
श्योपुर से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से जबलपुर सर्किट हाउस में सौजन्य भेंट की. इस गरिमामयी मुलाकात के दौरान दोनों के बीच आत्मीय संवाद हुआ और संस्कृति और श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप स्मृति चिन्हों का आदान-प्रदान किया गया. राष्ट्रपति मुर्मू को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश आगमन पर स्वागत करते हुए जीवनदायिनी मां नर्मदा की बेहद सुंदर प्रतिमा भेंट की.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी ओर से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पुरी स्थित सुप्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा की अलौकिक तस्वीर सप्रेम भेंट की. ओडिशा की ऐतिहासिक धरोहर कोणार्क सूर्य मंदिर के विश्व प्रसिद्ध चक्र की भव्य प्रतिकृति भी उपहार स्वरूप प्रदान की.