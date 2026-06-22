राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 जून की शाम श्योपुर जिले स्थित कूनो नेशनल पार्क पहुंचीं, जहां उन्होंने चीता कमांड और कंट्रोल सेंटर का अवलोकन किया. चीता कमांड और कंट्रोल सेंटर के अवलोकन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को चीतों कि निगरानी और ट्रैकिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई. इसके बाद राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में ही रात्रि विश्राम किया. श्योपुर से पहले जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की और उनके साथ प्रतीक चिन्हों का आदान-प्रदान किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश प्रवास के लिए राष्ट्रपति का पूरे प्रदेशवासियों की ओर से सहृदय आभार भी व्यक्त किया.