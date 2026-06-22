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कूनो नेशनल पार्क पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, जाना भारत के 52 चीतों का हाल; वन विभाग ने दी ट्रैकिंग की जानकारी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 जून की शाम श्योपुर जिले स्थित कूनो नेशनल पार्क पहुंचीं, जहां उन्होंने चीता कमांड और कंट्रोल सेंटर का अवलोकन किया. राष्ट्रपति ने इस दौरान चीतों के लिए की गई आवश्यक सुविधाओं के विषय में जानकारी ली.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 22, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:19 PM IST
कूनो नेशनल पार्क पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, जाना भारत के 52 चीतों का हाल; वन विभाग ने दी ट्रैकिंग की जानकारी

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