जनता के घेरे के बीच में फंसे अधिकारी! निजी क्लिनिक सीलिंग पर ग्रामीणों ने काटा हल्ला-गुल्ला

Chhndrapura Village Protest: श्योपुर जिले के चंद्रपुरा गांव में शुक्रवार को विवादित स्थिति देखने को मिली, जब ड्रग इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार सहित राजस्व अमला एक निजी क्लिनिक को सील करने पहुंचे. ग्रामीणों ने अधिकारियों को घेर लिया और कटघरे में खड़ा कर दिया. ग्रामीणों का आरोप था कि ड्रग इंस्पेक्टर और बीएमओ क्लिनिक संचालक से पैसे की मांग कर रहे थे और मांग पूरी न होने पर कार्रवाई की जा रही थी. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और एसडीएम को मौके पर पहुंचना पड़ा. ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि अगर यह निजी डॉक्टर नहीं होंगे तो हमारे गांव के बीमार लोगों को कौन देखेगा, सरकारी अस्पतालों में न डॉक्टर हैं और न इलाज.

ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें निजी डॉक्टरों पर भरोसा करना पड़ता है. उनका कहना था कि यह क्लिनिक कई वर्षों से क्षेत्र में सेवा दे रहा है और गरीबों को मुफ्त या सस्ते इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराता है. ऐसे में अधिकारियों की यह कार्रवाई जनविरोधी और अन्यायपूर्ण मानी गई. घटना से यह भी स्पष्ट हुआ कि जब ईमानदार डॉक्टर जनता की सेवा करते हैं, तो भ्रष्ट सिस्टम उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है.

मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार के साथ बीएमओ और राजस्व अमले के कुछ पटवारी भी मौजूद थे. क्लिनिक में जब ड्रग इंस्पेक्टर को कोई मेडिसिन नहीं मिली, तो उन्होंने घंटों तक कार्रवाई के नाम पर मोबाइल पर बात करते हुए समय बिताया. ग्रामीणों को संदेह हुआ कि यह कार्रवाई पैसे लेने के लिए की जा रही है. तीन-चार घंटे तक स्थिति बिगड़ती गई और ग्रामीणों की बढ़ती संख्या, खासकर महिलाओं की मौजूदगी, ने अधिकारियों को घेर लिया. बाद में क्लिनिक का शटर बंद कर उसे सील किया गया.

स्थिति गंभीर होने पर नायब तहसीलदार ने एसडीएम गगन मीणा को सूचना दी। एसडीएम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की बात सुनकर हालात को नियंत्रित किया. उन्होंने कहा कि यदि कोई मेडिसिन नहीं मिली है तो क्लिनिक को जल्द चालू करवा दिया जाएगा, लेकिन तत्काल कार्रवाई जरूरी थी. स्थानीय ग्रामीणों और महिलाओं ने ड्रग इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार को जाने दिया. हालांकि किसी भी गैरकानूनी मेडिसिन का पता नहीं चला, लेकिन घंटों तक कार्रवाई के नाम पर लोगों को परेशान करने और उनसे डिमांड करने की कोशिश ने ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ा दिया. (रिपोर्टः परमेश्‍वर सिंह, श्योपुर)

