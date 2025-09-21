श्योपुर की पंचायत में 'अजब' कहानी! चुनाव जीतने के बाद से लापता हैं सरपंच, तलाश में जुटे लोग

श्योपुर। श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत बूढ़ेरा के ग्रामीण इन दिनों अपने लापता सरपंच की तलाश में लगे हुए हैं. इनकी सरपंच चुनाव जीतने के बाद से ही गांव से लापता हैं. ऐसे में ग्रामीणों को बुनियादी कामों के लिए भी भटकना पड़ रहा है, क्योंकि एक दस्तखत के लिए भी वे उनसे मिल नहीं पा रहे. सरपंच की इस हरकत से परेशान ग्रामीण अब प्रशासन से अपने सरपंच को हटाने की मांग कर रहे हैं.

दरअसल, यह पूरा मामला ग्राम पंचायत बूढ़ेरा का है. इस गांव के ग्रामीण और बार्ड मेंबरों ने हर विभाग में अभी तक सैकड़ों शिकायत दर्ज करवाई है कि हमारे गांव का सरपंच लापता हो गया. पंचायत चुनाव के बाद जीत का जश्न मनाया और सरपंच शकुन्तला देवी पूरे परिवार के साथ ग्वालियर में रहने लगी. समस्या जब बढ़ गई की एक सिल या साइन के लिए ग्रामीण कई दिनों तक इंतजार करने लगे. लेकिन न गरीब आदिवासी लोगों के पास इतने पैसे है और न ही समय की ग्वालियर जो कि पंचायत से 200 किलो मीटर दूर एक अनजान शहर में जाके अपना दुःख सुना सकें.

ग्रामीण सरपंच को देखने के लिए भी तरस गए है उनका कहना है कि हमारी पंचायत अनाथ है. हम किसको सुनाए गांव की समस्याएं जब यहां कोई है ही नहीं. पहले भी गांव के बॉर्ड मेंबरों द्वारा सरपंच को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन जिला पंचायत सीईओ को दिया जा चुका है लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई.

पैसे निकालने के बाद भी नहीं बनी सड़क

एक साल पहले रपटा निर्माण के पैसे निकाल लिए गए. लेकिन हाल ही में खबर देखने के बाद निर्माण कार्य करवाया गया. जो कि पूरी तरीके से गुणवत्ता विहिन है. यही नहीं 100 मीटर सीसी रोड की राशि एक साल पहले निकाली जाने के बाद भी मौके पर कीचड़ से निकलते ग्रामीण स्कूल बच्चे ओर महिलाएं देखी जा सकती है.

कुल मिलाकर सरपंच के पति ग्वालियर से पंचायत के फर्जी बिल पास करवा रहे हैं. जबकि ग्रामीण ग्रामीण शासन प्रशासन से गुहार लगे रहे की सरपंच को हटाया जाए. ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में जो निर्माण कार्य हुए ही नहीं उनका भुगतान जनपद द्वारा कर दिया गया, जिसमें 100 मीटर सीसी रोड श्मशान घाट टिन शेड ओर रपटा निर्माण कार्य है. जबकि इन सभी कार्यों का भुगतान एक साल पहले कर दिया गया.

