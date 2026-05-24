श्योपुर में भारी बवाल, थाने में घुसी सैकड़ों की भीड़, पुलिस पर लाठी-डंडों से हमला

Sheopur News: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल थाने में देर रात सैकड़ों की भीड़ ने घुसकर जमकर उत्पात मचाया और पुलिस पर लाठी-डंडों व पत्थरों से हमला कर दिया. इस हिंसक हमले के दौरान पुलिस के कई वाहनों को भी तोड़-फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया. जानकारी के अनुसार कराहल क्षेत्र के पनवाड़ा गांव में जमीन के विवाद को लेकर गोलीबारी हुई थी, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया.

पुलिस पर लाठी-डंडों से हमला

दरअसल, कराहल पुलिस स्टेशन पर बड़ी संख्या में एक नाराज भीड़ जमा हो गई, वे जबरदस्ती अंदर घुस गए और वहां अफरा-तफरी मचा दी. इस घटना के दौरान भीड़ ने लाठियों, डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया. भीड़ ने पुलिस के वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की. इस अचानक हुए हमले से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया.

पुलिस ने आंसू गैस और गोले छोड़े

स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने और लाठीचार्ज करने पर मजबूर होना पड़ा. काफी मशक्कत के बाद आखिरकार भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

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अब जानिए पूरा मामला

यह पूरी घटना श्योपुर के कराहल पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले पनवाड़ा गांव में हुई, जहां जमीन का एक विवाद काफी बढ़ गया था. इस आपसी झगड़े के चलते हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की जान चली गई. इसके बाद गुस्साए लोगों की भीड़ ने कराहल पुलिस थाने को घेर लिया, पुलिस पर हमला किया. भीड़ गोलीबारी के लिए जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी. पुलिस ने आरोपियों में से तीन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है. श्योपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) सुधीर अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने हत्या के आरोपी छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. इनमें से तीन आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं, जबकि बाकी तीन को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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