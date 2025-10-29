लगातार बारिश से फसल हुई खराब, परेशान किसान ने की आत्महत्या, परिजनों ने शव रखकर किया चक्काजाम

Farmer Suicide in Sheopur-मध्यप्रदेश के श्योपुर के सिरसोद गांव में किसान ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान कैलाश मीणा के रूप में हुई है. किसान कैलाश मीणा ने करीब 9 बीघा जमीन में धान की खेती की थी. पिछले तीन दिन में हुई लगातार बारिश की वजह से किसान के पूरे खेत में लगी सड़ने लगी थी. इसी को लेकर किसान काफी परेशान था. बुधवार को उसक शव खेत में पेड़ पर फंदे पर लटका मिला. परिजन सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

खेत के लिए निकला था किसान

मृतक किसान के परिजनों ने बताया कि कैलाश सुबह अपने घर से खेत के लिए निकला था. कुछ देर बार ग्रामीणों ने उसे खेत में एक पेड़ से लटका हुआ देखा. तुरंत परिजन शव को नीचे उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना की जानकारी मिलते हुए तुरंत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे.

विधायक ने की मुआवजे की मांग

पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमॉर्टम कराया. प्रशासन और पुलिस अधिकारी किसान के शव को एंबुलेंस से लेकर गांव जा रहे थे, तभी विधायक बाबू जंडेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने किसान के परिजनों से मुलाकात की और प्रशासन से मृतक किसान के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि जिले में हुई लगातार बारिश के कारण किसानों की स्थिति खराब हो गई है, सरकार को तत्काल राहत के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.

रास्ते में शव रखकर किया चक्काजाम

पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद किसान के शव को गांव ले जाया गया. लेकिन गांव पहुंचते ही किसान के शव को बीच रास्ते में रखकर ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया. बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान मुआवजे की मांग पर अड़ गए हैं. मौके पर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल सहित कांग्रेस के नेता, महिलाएं, बुजुर्ग और किसान मौजूद हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सरकार उचित आर्थिक सहायता और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की घोषणा नहीं करती, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

