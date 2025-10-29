Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2980264
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

लगातार बारिश से फसल हुई खराब, परेशान किसान ने की आत्महत्या, परिजनों ने शव रखकर किया चक्काजाम

Sheopur News-श्योपुर में एक किसान ने बारिश से बर्बाद हुई फसल से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. किसान का शव खेत में पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला. किसान कैलाश मीणा कीमती बीज, खाद और मेहनत से उगाई गई फसल के नुकसान से काफी परेशान था. परिजनों ने शव रखकर चक्काजाम कर दिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 29, 2025, 05:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लगातार बारिश से फसल हुई खराब, परेशान किसान ने की आत्महत्या, परिजनों ने शव रखकर किया चक्काजाम

Farmer Suicide in Sheopur-मध्यप्रदेश के श्योपुर के सिरसोद गांव में किसान ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान कैलाश मीणा के रूप में हुई है. किसान कैलाश मीणा ने करीब 9 बीघा जमीन में धान की खेती की थी. पिछले तीन दिन में हुई लगातार बारिश की वजह से किसान के पूरे खेत में लगी सड़ने लगी थी. इसी को लेकर किसान काफी परेशान था. बुधवार को उसक शव खेत में पेड़ पर फंदे पर लटका मिला. परिजन सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं. 

खेत के लिए निकला था किसान
मृतक किसान के परिजनों ने बताया कि कैलाश सुबह अपने घर से खेत के लिए निकला था. कुछ देर बार ग्रामीणों ने उसे खेत में एक पेड़ से लटका हुआ देखा. तुरंत परिजन शव को नीचे उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना की जानकारी मिलते हुए तुरंत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे. 

विधायक ने की मुआवजे की मांग
पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमॉर्टम कराया. प्रशासन और पुलिस अधिकारी किसान के शव को एंबुलेंस से लेकर गांव जा रहे थे, तभी विधायक बाबू जंडेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने किसान के परिजनों से मुलाकात की और प्रशासन से मृतक किसान के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि जिले में हुई लगातार बारिश के कारण किसानों की स्थिति खराब हो गई है, सरकार को तत्काल राहत के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

रास्ते में शव रखकर किया चक्काजाम
पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद किसान के शव को गांव ले जाया गया. लेकिन गांव पहुंचते ही किसान के शव को बीच रास्ते में रखकर ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया. बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान मुआवजे की मांग पर अड़ गए हैं. मौके पर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल सहित कांग्रेस के नेता, महिलाएं, बुजुर्ग और किसान मौजूद हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सरकार उचित आर्थिक सहायता और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की घोषणा नहीं करती, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ें-AIIMS भोपाल के बाहर नशे में धुत 4 डॉक्टरों का हंगामा, पुलिस से की गाली-गलौज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Sheopur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newssheopur newsmp latest news

Trending news

mp news
AIIMS भोपाल के बाहर नशे में धुत 4 डॉक्टरों का हंगामा, पुलिस से की गाली-गलौज
mp news
रीवा में कट्टे की नोक BJP नेता का अपहरण, जंगल में युवती के साथ बनाया अश्लील वीडियो
Singrauli news
हैलो, मैं मुख्य सचिव बोल रहा हूं...ठगों ने कलेक्टर को फोन कर दिए निर्देश, 3 गिरफ्तार
mp news today
MP News Today: शहडोल में खराब सड़क की वजह से महिला की मौत, पढ़ें 29 अक्टूबर की खबरें
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ACB-EOW का बड़ा एक्शन, DMF घोटाले में सुबह-सुबह 12 जगहों पर मारा छापा
mp news
MP में अफसरों के ट्रांसफर पर रोक! कलेक्टर-SDM, तहसीलदार नहीं होंगे इधर से उधर
Katni News
कटनी में BJP नेता मर्डर केस के 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल, पुलिस पर की थी फायरिंग
narsinghpur news
रील्स देखकर साली बनी किलर, 50,000 देकर जीजा का करवाया मर्डर, जंगल में दबाई लाश
mp news
भोपाल में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 37 सिलेंडर और दो मशीनें जब्त, संचालक फरार
jabalpur news
खाने की जगह बैग में मिली बोतलें! फूड डिलीवरी की आड़ में शराब सप्लाई कर रहा था युवक