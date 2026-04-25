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मासूम को लावारिस छोड़ने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार, भोपाल की 'आया' ने खोला दंपती का राज

Sheopur News-श्योपुर में सड़क किनारे 2 साल की मासूम बच्ची को छोड़ने वाले दंपती को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है. दंपती खुद को बच्ची के माता-पिता बता रहे हैं और उसे गोद लेने की बात कह रहे हैं. पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है.

 

Written By  Parmeshwar Singh|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:42 AM IST
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मासूम को लावारिस छोड़ने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार, भोपाल की 'आया' ने खोला दंपती का राज

Sheopur Couple Arrested-श्योपुर जिले के सोंईकलां गांव के पास हाईवे किनारे 2 साल की मासूम बच्ची को छोड़ने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. श्योपुर पुलिस की स्पेशल टीन ने भोपाल से आरोपी दंपती आकाश मूंदड़ा और उसकी पत्नी कृतिका को गिरफ्तार किया है. दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां पुलिस को कोर्ट से दंपती की 3 दिन की रिमांड मिली है. 

दंपती बता रहा माता-पिता
गिरफ्तार किए गए दंपती खुद को बच्ची के माता-पिता बता रहे हैं, लेकिन पुलिस उनकी कहानी पर भरोसा नहीं कर रही है. अब रिमांड के दौरान उनसे सख्ती से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश होगी कि बालिका की असली कहानी क्या है और वह उनके पास कैसे आई. पकड़े गए दंपती का दावा है कि उन्होंने बेटी गोद ली थी, लेकिन वे इसके सबूत नहीं दे पा रहे हैं. आरोपी दंपती का कहना है कि उन्होंने बच्ची को गोद लिया था, लेकिन अब तक वे यह नहीं बता सके हैं कि गोद कहां से किस प्रक्रिया के तहत लिया गया. पुलिस इस मामले को संदिग्ध मानकर हर एंगल से जांच कर रही है. 

आया और कार से मिला सुराग
सोशल मीडिया पर मामला सर्कुलेट होने पर भोपाल में ही रहने वाली आया (केयरटेकर) सबसे बड़ी कड़ी बनीं है. उसने बालिका को पहचाना और फिर पूरा माजरा खुला. इस मामले का खुलासा करने में पुलिस को दो अहम सुराग मिले. एक वह कार, जिससे दंपती श्योपुर पहुंचे थे और दूसरा भोपाल की आया की जानकारी. इन्हीं दोनों इनपुट के आधार पर पुलिस ने दोनों को ट्रेस कर गिरफ्तार किया. 

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एसपी कर रहे मॉनिटरिंग
जांच में सामने आया कि दंपती मेहंदीपुर बालाजी जाते समय रास्ते में ही बच्ची को सोंईकलां के पास छोड़कर चले गए थे. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सुधीर अग्रवाल खुद जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. जैसे ही मासूम को सड़क किनारे छोड़े जाने की जानकारी मिली थी, उन्होंने स्पेशल टीम गठित कर जांच तेज कराई. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बच्ची वास्तव में दंपती की संतान है, गोद ली गई है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश या लापरवाही छिपी है.

यह भी पढ़ें-लालच में बहू बनी विलन, घर में डकैती की रची खौफनाक साजिश...

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