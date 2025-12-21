सगे भाई ने ही रची थी भाई के हत्या की साजिश, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

Sheopur Murder Case: श्योपुर जिले के गसवानी थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने कुछ ही दिनों में सुलझाकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. जिस निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था, वह किसी बाहरी अपराधी की करतूत नहीं, बल्कि मृतक के सगे भाई द्वारा ठंडे दिमाग से रची गई सोची-समझी साजिश निकली. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है.

यह वारदात 16 दिसंबर 2025 की है. ग्राम धोवनी निवासी रिंकू धाकड़ ग्वालियर से अपने गांव लौटा था. उसने अपनी पत्नी को बताया कि वह अपने बड़े भाई राजेन्द्र धाकड़ के साथ सहसराम स्थित खेत में सरसों की फसल में पानी देने जा रहा है. शाम के समय गांव के कुछ लोगों ने रिंकू को आग तापते हुए देखा, जिसके बाद वह खेत जाने की बात कहकर निकल गया. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. अगले दिन जब रिंकू का मोबाइल फोन बंद मिला तो परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका हुई.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

तलाश के दौरान खेत पर बने कमरे का दरवाजा टूटा हुआ मिला. जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर का दृश्य रूह कंपा देने वाला था. कमरे के भीतर रिंकू का शव जमीन पर पड़ा था, गले पर धारदार हथियार से किया गया गहरा वार, चारों ओर खून फैला हुआ था और शव को लोहे के भारी पाइप से दबाकर रखा गया था, जिससे हत्या की नृशंसता साफ झलक रही थी. मृतक के पिता पूरन धाकड़ की रिपोर्ट पर थाना गसवानी में अप. क्र. 74/25, धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की.

गडसे से गला काटकर की हत्या

शुरुआती दौर में यह मामला पूरी तरह अंधा कत्ल प्रतीत हो रहा था, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, परिस्थितिजन्य प्रमाणों और गहन पूछताछ के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए सच्चाई तक पहुंच बनाई. जांच में सामने आया कि मृतक का बड़ा भाई राजेन्द्र धाकड़ (33 वर्ष) पिछले लगभग एक वर्ष से अपने ही भाई की हत्या की योजना बना रहा था. उसने खेत के कमरे में पहले से ही एक धारदार हथियार ‘गडसा’ छिपाकर रखा था. साजिश के तहत राजेन्द्र ने रिंकू को पानी देने के बहाने खेत पर बुलाया, वहां उसे जमकर शराब पिलाई और फिर अपने साथी रामसिंह उर्फ भूरा धाकड़ (38 वर्ष) के साथ मिलकर गडसे से गला काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी.

पुलिस ने हथियार किए बरामद

गसवानी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त गडसा बरामद कर लिया है. दोनों आरोपियों को आज न्यायालय विजयपुर में पेश किया गया. इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा एसडीओपी विजयपुर राघवेन्द्र सिंह तोमर एवं थाना प्रभारी गसवानी रीना राजावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया. उन्होंने बताया कि यह हत्या पूर्व नियोजित थी और पुलिस ने सीमित समय में तकनीकी व मानवीय साक्ष्यों के आधार पर मामले को सुलझाया. इस हत्याकांड ने न केवल इलाके को स्तब्ध कर दिया, बल्कि सगे रिश्तों को शर्मसार करने वाली सच्चाई भी सामने लाई. श्योपुर पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध चाहे जितना भी शातिर क्यों न हो, कानून की पकड़ से बचना नामुमकिन है.

रिपोर्टः परमेश्वर सिंह, श्योपुर

