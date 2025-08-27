इंस्टाग्राम की दोस्ती पड़ी भारी! ऑनलाइन फ्रेंड ने किया श्योपुर की लड़की का अपहरण, दिल्ली जाने का शक

Sheopur Girl Missing News: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से किडनैपिंग का का मामला सामने आया है. जहां ग्राम मठेपूरा में रहने वाली शीतल की दोस्ती उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की रहने वाली मुस्कान वर्मा नामक लड़की से हुई. निरंतर 6 से 8 महीने तक बात चलती रही. उसके बाद लड़की मिर्जापुर से चलकर श्योपुर मिलने आ जाती है. लड़की अपना घर समझकर 5 से 6 दिन घर पर रुक कर जाती है. इसी क्रम में एक बार मुस्कान शीतल को बुलाती है, जिसके बाद से शीतल का अब तक बता नहीं चला है.

दरअसल, जब मुस्कान 5-6 दिन रुककर वापस चली जाती है. इसके एक महीने बाद फिर वह शीतल से दुबारा मिलने आती है. लेकिन इस बार परिवार को उसका मिलना सही नहीं लगा और उसे जानकारी जुटाने की कोशिश की. लेकिन वह कभी अपना नाम मुस्कान वर्मा बताती है तो कभी मुस्कान सिंह बताती है. शीतल के परिवार को बताया कि वह दिल्ली में अपने पिता के साथ रहती है. जो कि एक मोबाइल शॉप लगाते हैं और वह भी उसी पर कार्य करती है. इसके अलावा उसने कभी भी अपने गांव जिला या घर का कोई जिक्र नहीं किया.

शीतल ने मुस्कान को बुलाया

सोमवार शाम की घटना है, जब मुस्कान वर्मा ने शीतल माहौर को रोड पर अचानक मिलने को बुला लिया. उससे कहा कि अपना मोबाइल फॉर्मेट करके आना. गांव की बच्चे जो कि गांव के बाहर में सड़क पर खेल रहे थे. उन्होंने पूरा वाक्या अपनी आंखों से देखा और उन्होंने बताया कि एक टैक्सी गाड़ी काले कलर की आई. जिसमें शीतल माहौर काले कपड़े पहने हुए बैठते उनके द्वारा देखा गया.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी से लगाई न्याय की गुहार

फिलहाल परिजन SP ऑफिस पर एसपी साहब से न्याय की गुहार लगा रहे हैं. परिजन और माता-पिता का रो रो कर बुरा हाल है. जिस पर आरोप लगा है मुस्कान वर्मा ने अपने सारे सोशल मीडिया को फिलहाल बदल दिया है. मोबाइल ट्रेस करने पर लोकेशन दिल्ली की बताई जा रही है. शीतल की माता ने बताया कि मैनें मुस्कान को अपनी बच्ची की तरह घर पे रखा. बताते चले कि मुस्कान के माता पिता साइकिल से सब्जी बेचने का काम करते हैं.

रिपोर्ट- परमेश्वर सिंह, जी मीडिया श्योपुर

ये भी पढ़ें- MP Girl Missing Case: अर्चना, निकिता की तरह इंदौर की श्रद्धा 5 दिन से लापता, परिवार वालों ने सोनम रघुवंशी जैसा कराया टोटका

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. क्राइम की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.