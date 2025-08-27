इंस्टाग्राम की दोस्ती पड़ी भारी! ऑनलाइन फ्रेंड ने किया श्योपुर की लड़की का अपहरण, दिल्ली जाने का शक
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2898894
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

इंस्टाग्राम की दोस्ती पड़ी भारी! ऑनलाइन फ्रेंड ने किया श्योपुर की लड़की का अपहरण, दिल्ली जाने का शक

MP News: श्योपुर जिले के मठेपुरा गांव में रहने वाली युवती को इंस्टाग्राम की दोस्ती तब भारी पड़ गई, जब उसकी ऑनलाइन दोस्त ही उसका किडनैप कर के ले गई. मामला श्योपुर कोतवाली क्षेत्र का है. जहां अजीब घटना सामने आई है. जहां इंस्टाग्राम वाली दोस्त ने ही अपने दोस्त का अपहरण किया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 27, 2025, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

gemini (सांकेतिक तस्वीर)
gemini (सांकेतिक तस्वीर)

Sheopur Girl Missing News: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से किडनैपिंग का का मामला सामने आया है. जहां ग्राम मठेपूरा में रहने वाली शीतल की दोस्ती उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की रहने वाली मुस्कान वर्मा नामक लड़की से हुई. निरंतर 6 से 8 महीने तक बात चलती रही. उसके बाद लड़की मिर्जापुर से चलकर श्योपुर मिलने आ जाती है. लड़की अपना घर समझकर 5 से 6 दिन घर पर रुक कर जाती है.  इसी क्रम में एक बार मुस्कान शीतल को बुलाती है, जिसके बाद से शीतल का अब तक बता नहीं चला है. 

दरअसल, जब मुस्कान 5-6 दिन रुककर वापस चली जाती है. इसके एक महीने बाद फिर वह शीतल से दुबारा मिलने आती है. लेकिन इस बार परिवार को उसका मिलना सही नहीं लगा और उसे जानकारी जुटाने की कोशिश की. लेकिन वह कभी अपना नाम मुस्कान वर्मा बताती है तो कभी मुस्कान सिंह बताती है. शीतल के परिवार को बताया कि वह दिल्ली में अपने पिता के साथ रहती है. जो कि एक मोबाइल शॉप लगाते हैं और वह भी उसी पर कार्य करती है. इसके अलावा उसने कभी भी अपने गांव जिला या घर का कोई जिक्र नहीं किया.

शीतल ने मुस्कान को बुलाया
सोमवार शाम की घटना है, जब मुस्कान वर्मा ने शीतल माहौर को रोड पर अचानक मिलने को बुला लिया. उससे कहा कि अपना मोबाइल फॉर्मेट करके आना. गांव की बच्चे जो कि गांव के बाहर में सड़क पर खेल रहे थे. उन्होंने पूरा वाक्या अपनी आंखों से देखा और उन्होंने बताया कि एक टैक्सी गाड़ी काले कलर की आई. जिसमें शीतल माहौर काले कपड़े पहने हुए बैठते उनके द्वारा देखा गया.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी से लगाई न्याय की गुहार
फिलहाल परिजन SP ऑफिस पर एसपी साहब से न्याय की गुहार लगा रहे हैं. परिजन और माता-पिता का रो रो कर बुरा हाल है. जिस पर आरोप लगा है मुस्कान वर्मा ने अपने सारे सोशल मीडिया को फिलहाल बदल दिया है. मोबाइल ट्रेस करने पर लोकेशन दिल्ली की बताई जा रही है. शीतल की माता ने बताया कि मैनें मुस्कान को अपनी बच्ची की तरह घर पे रखा. बताते चले कि मुस्कान के माता पिता साइकिल से सब्जी बेचने का काम करते हैं.

रिपोर्ट- परमेश्वर सिंह, जी मीडिया श्योपुर

ये भी पढ़ें- MP Girl Missing Case: अर्चना, निकिता की तरह इंदौर की श्रद्धा 5 दिन से लापता, परिवार वालों ने सोनम रघुवंशी जैसा कराया टोटका

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. क्राइम की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

sheopurmp crime

Trending news

mp news
BJP विधायक ने कलेक्टर को मारने के लिए उठाया हाथ, गाली देते हुए दी धमकी, हुई बहस
khargone news
गुम हुआ कुत्ता तो RI का फूटा गुस्सा, आधी रात कांस्टेबल की बेल्ट-चप्पल से की पिटाई
industrial hub
उज्जैन बनेगा MP का नया औद्योगिक हब, अडाणी और वीई जैसी 35 बड़ी कंपनियां करेंगी निवेश
mp news
मृत व्यक्तियों के आधार से खुले बैंक खाते, 150 बीघा जमीन बेचकर हड़पे 1.50 करोड़
BEd MEd Admission 2025
B.Ed-M.Ed में एडमिशन लेने का आखिरी मौका! फिर शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, जानिए प्रक्रिया
indore news
47 करोड़ की लागत वाला ब्रिज बना गड्ढों का ट्रैक, 6 महीनों में ही उखड़ा, हुई शिकायत
bhopal news
अब CM PM के आने पर भी नहीं लगेगा जाम, भोपाल के इस इलाके में बन रहा अंडरपास
indore news
अर्चना, निकिता की तरह इंदौर की श्रद्धा 5 दिन से लापता, परिवार वालों ने कराया टोटका
Census training in MP
एमपी में जनगणना की तैयारी शुरू, सरकार ने बनाई हाईपावर कमेटी; दो चरणों में होगा काम
Sarathi Portal App
परिवहन विभाग ने शुरू की खास सुविधा, अब गाड़ी मालिक खुद कर सकते मोबाइल नंबर अपडेट
;