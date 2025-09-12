प्यार का 'द एंड'! प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने रंगे हाथों पकड़ा, कर दी जमकर धुनाई

MP News-मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के डाबीपुरा गांव में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, लेकिन उसकी यह मुलाकात उसकी पिटाई की वजह बन गई. प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को रंगे हाथों परिजनों ने पकड़ लिया. इस दौरान युवती के परिजनों ने युवक को पकड़कर रस्सी से बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक की पिटाई की जा रही है.

परिजनों ने बांधकर पीटा

यह पूरा मामला विजयपुर थाना क्षेत्र के डाबीपुरा गांव का है. विजयपुर पुलिस के अनुसार शिवपुरी जिले के गुरीच्छा गांव का रहने वाला एक युवक डाबीपुरा गांव की युवती से प्रेम करता था. जब वह युवती से मिलने उसके घर पहुंचा को परिजनों को इसकी भनक लग गई. परिजनों ने युवक को दबोच लिया. इसके बाद उसके हाथ-पैर रस्सी से बांधे और लात-घूंसों से जमकर पिटाई की.

वीडिया आया सामने

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से युवक रोते हुए बार-बार माफी मांग रहा है और कह रहा है कि वह दोबारा कभी नहीं आएगा. युवक की माफी के बाद भी परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ. वहीं आसपास खड़े लोगों ने भी युवक की मदद नहीं की बल्क उसका वीडियो बनाते रहे.

पुलिस जांच में जुटी

वहीं जब पुलिस की युवक की पिटाई की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचन से पहले युवक वहां से जा चुका था. इस मामले में विजयपुर थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि यह एक गंभीर मामला है. वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है और साथ ही युवक की तलाश भी की जा रही है. दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

