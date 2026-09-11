/करोड़ों का बजट, 1319 आंगनबाड़ी केंद्र...फिर भी कुपोषण की मार, 400 से ज्यादा बच्चे अति कम वजन की श्रेणी में, 2 साल के बच्चे का वजन महज 5 किलो

राज्य चुनें
कुपोषण से लड़ने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के पास हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा अमला है. योजनाओं के नाम पर हर साल करोड़ों-अरबों रुपये का बजट खर्च होता है, बच्चों के वजन से लेकर पोषण और निगरानी तक की व्यवस्था है. इसके बावजूद श्योपुर में कुपोषण की तस्वीर बदलती नजर नहीं आ रही. जिले में 400 से ज्यादा बच्चे अति कम वजन की श्रेणी में हैं और करीब 2700 बच्चे कम वजन वाले हैं. इनमें कराहल के ककरथा गांव का दो साल का कान्हा भी है, जिसका वजन महज 5 किलो है. उसे गंभीर कुपोषण के चलते NRC में भर्ती तक कराना पड़ा. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 1319 आंगनबाड़ी केंद्रों का नेटवर्क मौजूद है, हजारों कार्यकर्ता और विभागीय अमला बच्चों की निगरानी कर रहा है, तो फिर गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे समय पर उपचार केंद्र तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे?
NRC में बेड खाली, बच्चे फिर भी कुपोषित
कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए श्योपुर, विजयपुर और कराहल में NRC संचालित हैं. तीनों केंद्रों में कुल 60 बेड हैं, लेकिन फिलहाल महज 18 बच्चे भर्ती मिले. 42 बेड खाली पड़े थे. यानी एक तरफ विभाग के आंकड़े बड़ी संख्या में कुपोषित बच्चों की मौजूदगी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके उपचार के लिए उपलब्ध संसाधनों का पूरा इस्तेमाल होता नजर नहीं आया.
क्या आंकड़ों तक सीमित है निगरानी?
कुपोषण की पहचान, बच्चों का वजन, पोषण स्तर की निगरानी, गंभीर बच्चों को NRC रेफर करना और उपचार के बाद फॉलोअप यह पूरी व्यवस्था सरकारी तंत्र के जरिए संचालित होती है. ऐसे में सवाल सिर्फ बच्चों की संख्या का नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही का है. क्या आंगनबाड़ी केंद्रों पर दर्ज आंकड़ों की वास्तविकता की नियमित जांच होती है? क्या अति कम वजन वाले प्रत्येक बच्चे की घर जाकर निगरानी की जा रही है? और अगर बच्चे चिन्हित हैं तो उन्हें NRC तक पहुंचाने में आखिर अड़चन कहां है?
बच्चे के वजन ने उठाए गंभीर सवाल
कान्हा का 5 किलो वजन इन सवालों को और गंभीर बना देता है. अब जरूरत आंकड़े छिपाने या सिर्फ कागजी उपलब्धियां गिनाने की नहीं, बल्कि यह देखने की है कि सरकारी योजनाओं और बजट का वास्तविक फायदा उन बच्चों तक पहुंच रहा है या नहीं, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. इस मामले में सिविल सर्जन डॉ. बिंदल जिला अस्पताल और जिला अधिकारी महिला बाल विकास DPO श्यामबाबू खरे ने बताया कि बच्चे को मेटाबोलिक डिसऑर्डर होने के कारण उसका वजन नहीं बढ़ रहा है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट