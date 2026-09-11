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करोड़ों का बजट, 1319 आंगनबाड़ी केंद्र...फिर भी कुपोषण की मार, 400 से ज्यादा बच्चे अति कम वजन की श्रेणी में, 2 साल के बच्चे का वजन महज 5 किलो

श्योपुर में कुपोषण से निपटने के लिए 1319 आंगनबाड़ी केंद्र और बड़ा विभागीय अमला मौजूद है, फिर भी हालात चिंताजनक हैं. जिले में 400 से ज्यादा बच्चे अति कम वजन और करीब 2700 बच्चे कम वजन की श्रेणी में हैं. कराहल के दो साल के कान्हा का वजन महज 5 किलो है, जिसे गंभीर कुपोषण के चलते NRC में भर्ती कराना पड़ा.

Written ByParmeshwar SinghEdited ByPooja
Published: Sep 11, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:08 PM IST
करोड़ों का बजट, 1319 आंगनबाड़ी केंद्र...फिर भी कुपोषण की मार, 400 से ज्यादा बच्चे अति कम वजन की श्रेणी में, 2 साल के बच्चे का वजन महज 5 किलो

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Parmeshwar Singh

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परमेश्वर सिंह, श्योपुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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