/करोड़ों का बजट, 1319 आंगनबाड़ी केंद्र...फिर भी कुपोषण की मार, 400 से ज्यादा बच्चे अति कम वजन की श्रेणी में, 2 साल के बच्चे का वजन महज 5 किलो

कुपोषण से लड़ने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के पास हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा अमला है. योजनाओं के नाम पर हर साल करोड़ों-अरबों रुपये का बजट खर्च होता है, बच्चों के वजन से लेकर पोषण और निगरानी तक की व्यवस्था है. इसके बावजूद श्योपुर में कुपोषण की तस्वीर बदलती नजर नहीं आ रही. जिले में 400 से ज्यादा बच्चे अति कम वजन की श्रेणी में हैं और करीब 2700 बच्चे कम वजन वाले हैं. इनमें कराहल के ककरथा गांव का दो साल का कान्हा भी है, जिसका वजन महज 5 किलो है. उसे गंभीर कुपोषण के चलते NRC में भर्ती तक कराना पड़ा. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 1319 आंगनबाड़ी केंद्रों का नेटवर्क मौजूद है, हजारों कार्यकर्ता और विभागीय अमला बच्चों की निगरानी कर रहा है, तो फिर गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे समय पर उपचार केंद्र तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे?