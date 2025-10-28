श्योपुर के किसानों के लिए कांग्रेस विधायक ने लिया संकल्प, मुआवजा मिलने तक नहीं पहनेंगे जूते, बोले- किसान अकेले नहीं

Congress MLAs Vow-मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बरसात के कारण किसानों को भार नुकसान हुआ है. श्योपुर जिले में लगातार हुई बारिश से हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं. कटाई के बाद खेतों और घरों में खुले में सूख रही धान भीग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है. किसानों से मिलने इन हालातों में श्योपुर विधायक बाबू जंडेल गांव-गांव पहुंच रहे हैं. मंगलवार को उन्होंने किसानों को उचित मुआवजा मिलने तक जूते न पहनने का संकल्प लिया है.

मुआवजा मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे

विधायक बाबू जंडेल ने मंगलवार को सोई, सोंठवा, मानपुर, बगडुआ सहित कई प्रभावित गांवों का दौरा किया. उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि प्राकृतिक आपदा के इस समय में किसान अकेले नहीं है. विधायक जंडेल ने कहा कि जब तक हर किसान को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है, वे चैन से नहीं बैठेंगे. उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर त्वरित सर्वे और नुकसान का सही आकलन कर सहायता राशि वितरित करने की बात कही.

नहीं पहनेंगे जूते

किसानों के इस दर्द को उन्होंने खुद से जोड़ा और एक संकल्प लिया. उन्होंने घोषणा की कि जब तक श्योपुर के किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक वे जूते नहीं पहनेंगे. विधायक ने प्रभावित खेतों में अपने जूते उतारकर स्थिति का जायजा लिया और किसानों की समस्याओं को विस्तार से सुना. विधायक ने इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि फसल क्षति सर्वे में किसी प्रकार की लापरवाही न हो. विधायक ने कहा कि हर पात्र किसान को राहत राशि उपलब्ध कराई जाए.

किसानों में जगी आर्थिक सहायता की उम्मीद

विधायक ने कहा कि वे बारिश से नुकसान झेल रहे किसानों की मदद के लिए लगातार प्रयासरत हैं. वहीं विधायक के पहुंचने से किसानों ने उम्मीद जताई कि विधायक की सक्रियता और संवेदनशीलता से उन्हें जल्द ही बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता मिल सकेगी. साथ ही विधायक ने जरूरत पड़ने पर उच्चस्तरीय अधिकारियों से भी चर्चा करने की बात कही है.

