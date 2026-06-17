कागजों में 'नल से जल', हकीकत में बिजली के खंभों पर लटकती पाइपलाइनें, श्योपुर के इस गांव में विकास की खुली पोल

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Water Crisis in Shivpuri-मध्यप्रदेश में लगभग हर जगह सरकारी फाइलों में भले ही हर घर तक नल से जल पहुंच चुका हो, लेकिन श्योपुर जिले के ग्वाड़ी मठेपुरा गांव की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. यहां बिजली के खंभों पर लटकती पाइपलाइनें विकास की नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता की तस्वीर पेश कर रही हैं. जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में नल-जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आज तक उनमें पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची. मजबूरन ग्रामीणों ने बिजली के खंभों के सहारे अस्थायी पाइपलाइन का जाल बिछा रखा है, जिससे किसी तरह पानी की व्यवस्था की जा सके.
पानी के लिए करते हैं संघर्ष
ग्वाड़ी मठेपुरा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि सुबह खाना बनाने से लेकर बच्चों को नहलाने और पशुओं को पानी पिलाने तक हर काम के लिए संघर्ष करना पड़ता. हालात इतने खराब हैं कि यदि गांव में कोई मेहमान आ जाए और पानी मांग ले तो उसे पानी पिलाना भी मुश्किल हो जाता है. ग्रामीण बताते हैं कि पिछले साल कुएं का दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं. इसके बावजूद पेयजल संकट का स्थायी समाधान नहीं हो सका है,
अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी कमी
गांव में सिर्फ पानी की ही नहीं, बल्कि अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी भारी कमी है. नाली नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर जमा रहता है. बारिश के दौरान हालात और बदतर हो जाते हैं. सड़कें जर्जर हैं और श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए भी समुचित मार्ग नहीं है, जिससे अंतिम संस्कार के समय ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ. कुछ लोगों ने शिकायत करने पर धमकाने के आरोप भी लगाए हैं.
वापस लौट जाते हैं रिश्ते वाले
सबसे चिंताजनक स्थिति गांव के युवाओं की है. ग्रामीणों के अनुसार पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण गांव के युवकों के विवाह प्रस्ताव प्रभावित हो रहे हैं. रिश्ते देखने आने वाले परिवार गांव की स्थिति देखकर वापस लौट जाते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जिस उम्र में युवाओं के घर बसने चाहिए, उस उम्र में वे गांव की बदहाली और सरकारी उपेक्षा का बोझ उठाने को मजबूर हैं.
ग्रामीणों की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से नल-जल योजना को जल्द शुरू करने, सड़क और नाली निर्माण कराने और श्मशान घाट तक पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की है. अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीणों की इस पीड़ा पर कब तक ध्यान देते हैं और गांव को मूलभूत सुविधाएं कब तक मिल पाती हैं?
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