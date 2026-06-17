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कागजों में 'नल से जल', हकीकत में बिजली के खंभों पर लटकती पाइपलाइनें, श्योपुर के इस गांव में विकास की खुली पोल

Sheopur News-श्योपुर के ग्वाड़ी मठेपुरा गांव में नल-जल योजना पूरी तरह फेल है और ग्रामीणों ने पानी के लिए बिजली के खंभों के सहारे अस्थायी पाइपलाइनें लटका रखी हैं. गांव में पानी, जर्जर सड़कों और बुनियादी सुविधाओं की इतनी बदहाली है कि गांव के युवाओं की शादी नहीं हो पा रही है.

Written ByParmeshwar SinghEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 17, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:52 PM IST
कागजों में 'नल से जल', हकीकत में बिजली के खंभों पर लटकती पाइपलाइनें, श्योपुर के इस गांव में विकास की खुली पोल

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परमेश्वर सिंह, श्योपुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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