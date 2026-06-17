कागजों में 'नल से जल', हकीकत में बिजली के खंभों पर लटकती पाइपलाइनें, श्योपुर के इस गांव में विकास की खुली पोल

Water Crisis in Shivpuri-मध्यप्रदेश में लगभग हर जगह सरकारी फाइलों में भले ही हर घर तक नल से जल पहुंच चुका हो, लेकिन श्योपुर जिले के ग्वाड़ी मठेपुरा गांव की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. यहां बिजली के खंभों पर लटकती पाइपलाइनें विकास की नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता की तस्वीर पेश कर रही हैं. जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में नल-जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आज तक उनमें पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची. मजबूरन ग्रामीणों ने बिजली के खंभों के सहारे अस्थायी पाइपलाइन का जाल बिछा रखा है, जिससे किसी तरह पानी की व्यवस्था की जा सके.