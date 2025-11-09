Advertisement
आदिवासी महिला ने तहसीलदार के पकड़े पैर, बेबस सास-बहू ने लगाई न्याय की गुहार, बोलीं–न्याय नहीं मिला तो दे देंगे जान

Sheopur News-श्योपुर में आदिवासी महिला और उसकी बूह ने तहसीलदार के रोते हुए पैर पकड़े और न्याय की गुहार लगाई. महिला का कहना है कि वह जमीन पर हो रहे कब्जे से परेशान है और कई बार न्याय की गुहार लगा चुकी है. वहीं महिला ने अधिकारी के पैर पकड़कर चेतावनी भी दी कि अगर उनकी जमीन पर कब्जा नहीं रोका गया तो वे आत्महत्या कर लेंगे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 09, 2025, 05:09 PM IST
आदिवासी महिला ने तहसीलदार के पकड़े पैर, बेबस सास-बहू ने लगाई न्याय की गुहार, बोलीं–न्याय नहीं मिला तो दे देंगे जान

Tribal Woman Viral Video-मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल तहसील मुख्यालय में शनिवार दोपहर एक हैरान करने वाला दृश्य देखने को मिला. अपनी पुश्तैनी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे से परेशान एक आदिवासी महिला और उसकी बूह तहसील कार्यालय पहुंची और वहां तहसीलदार के सामने रोते हुए पैर पकड़कर न्याय की गुहार लगाने लगीं. दोनों ने अधिकारी को चेतावनी दी कि अगर उनकी जमीन पर कब्जा रोका नहीं गया तो वे आत्महत्या करने को मजबूर होंगी. 

पुश्तैनी जमीन पर हो रहा है कब्जा
पीड़ित महिला सावित्री बाई आदिवासी का कहना है कि उनके परिवार के 3 हेक्टेयर जमीन है, जिस पर वे कई सालों से खेती कर रहे हैं और रह रहे हैं. लेकिन खिरखिरी गांव के कुछ लोग अब उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे है. सावित्री बाई के अनुसार, दबंगों ने पहले उनकी टपरिया तोड़ दी और अब रात के समय वहां पक्का निर्माण कर रहे हैं. 

पुलिस ने नहीं लिया एक्शन
महिला ने बताया कि उन्होंने जमीन पर कब्जे की सूचना कई बार पुलिस और प्रशासन को दी. यहां तक कि 112 नंबर पर भी कॉल किया, लेकिन आठ दिनों तक किसी अधिकारी या पुलिसकर्मी ने न कोई एक्शन लिया और न ही वहां पहुंचे. इसी बीच निर्माण कार्य लगातार जारी रहा. इस अवैध कब्जे से परिवार परेशान हो गया है. शनिवार को महिला और उसकी बहू तहसील पहु्ंचे. वहां तहसीलदार के सामने वे रो पड़ी. 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर आदिवासी महिला का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें महिला और उसकी बहू तहसील कार्यालय की सीढ़ियों पर बैठकर तहसीलदार के पैर पकड़ते हुए दिखाई दे रही हैं. इस मामले को लेकर तहसीलदार रौशनी शेख का कहना है आवेदन मिला है, पटवारी और आर आई से बोलकर मामले की जांच कराई जाएगी.

