/श्योपुर में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक के फरार होने पर बवाल, हिंदू संगठनों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, लव जिहाद का आरोप

प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की

कलेक्ट्रेट परिसर में हुए प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आरोपी युवक की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी की मांग. प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके. उधर, इस घटनाक्रम के बाद श्योपुर में चर्चा का माहौल गर्म है और विभिन्न सामाजिक संगठनों की नजर इस मामले पर बनी हुई है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने की अपील की है.