/श्योपुर में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक के फरार होने पर बवाल, हिंदू संगठनों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, लव जिहाद का आरोप

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Sheopur Love Jihad Case-मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक मोहिन खान के साथ फरार होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस मामले को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. हिंदू संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच तथा कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं युवक के साथ फरार हुई लड़की की पिता ने कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने की चेतावनी दी.
पत्नी भी रही साथ
हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के दौरान मोहिन खान की पत्नी डोली खान भी अपने चार बच्चों और परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद रही. पत्नी डोली खान ने आरोप लगाया कि उसका पति उसे और उसके बच्चों को छोड़कर दूसरी युवती के साथ चला गया है, जिससे उसका परिवार गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट में आ गया है.
लव जिहाद का लगाया आरोप
हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने मामले को "लव जिहाद" से जोड़ते हुए जांच की मांग की. हालांकि, प्रशासन या पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले को लव जिहाद का मामला घोषित नहीं किया गया है. पुलिस का कहना है कि शिकायतों के आधार पर कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है और तथ्यों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की
कलेक्ट्रेट परिसर में हुए प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आरोपी युवक की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी की मांग. प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके. उधर, इस घटनाक्रम के बाद श्योपुर में चर्चा का माहौल गर्म है और विभिन्न सामाजिक संगठनों की नजर इस मामले पर बनी हुई है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने की अपील की है.
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