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श्योपुर में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक के फरार होने पर बवाल, हिंदू संगठनों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, लव जिहाद का आरोप

Sheopur News-श्योपुर में हिंदी युवती और मुस्लिम युवक के फरार होने के मामले में हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया. वहीं प्रदर्शन के दौरान फरार युवक की पत्नी भी अपने चार बच्चों के साथ मौजूद रही. हिंदू संगठनों और मोहिन खान की पत्नी ने कानूनी कार्रवाई की मांग की.

Written ByParmeshwar SinghEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 16, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:17 PM IST
श्योपुर में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक के फरार होने पर बवाल, हिंदू संगठनों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, लव जिहाद का आरोप

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परमेश्वर सिंह, श्योपुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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