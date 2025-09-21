सांप ने मां को डसा, कुछ देर बाद बच्चे की रहस्यमयी मौत, मामला जान हर कोई हैरान

Sheopur News: श्योपुर में एक महिला को सांप ने काट लिया. लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह अपने 10 महीने के बच्चे को दूध पिला रही थी, तो बच्चे की तबियत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई, जिससे सभी हैरान रह गए.
Shocking Incident In Sheopur: मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां खेत में काम करते समय एक महिला को सांप ने काट लिया. सांप के डसने के बाद परिवार वाले उसे अस्पताल ले जाने के बजाय, झाड़-फूंक के लिए तेजाजी महाराज के पास ले गए. परिवार का दावा है कि महिला तो ठीक हो गई, लेकिन उसके 10 महीने के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. इस घटना के बारे में जानकर सभी स्तब्ध रह गए.
सांप ने मां को डसा, कुछ देर बाद बच्चे की मौत
श्योपुर ज़िले में एक मां सांप के काटने से बच गई, लेकिन उसके 10 महीने के बच्चे की मौत हो गई जिससे इलाके में दहशत फैल गई. महिला को खेत में सांप ने काटा था और उसने 15-20 मिनट बाद बच्चे को दूध पिलाया (स्तनपान). परिवार वालों का दावा है कि ज़हर मां के दूध के ज़रिए बच्चे में पहुंच गया, जिससे बच्चे की मौत हो गई. हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ज़हर दूध के ज़रिए फैलने की संभावना नहीं है और हो सकता है कि बच्चे को भी सांप ने काटा हो. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
स्तनपान कराने के बाद बिगड़ी तबियत
मिली जानकारी के अनुसार कराहल गांव निवासी रामअवतार आदिवासी और उसकी पत्नी कमलेश आदिवासी, जैनी गांव के एक खेत में काम कर रहे थे. काम के दौरान अचानक कमलेश को सांप ने डस लिया. घटना के बाद रामअवतार ने खेत मालिक को फोन कर सूचना दी. इसके बाद महिला को झाड़फूंक के लिए तेजाजी महाराज के स्थान पर ले जाया गया, जहां झाड़ा लगाने के बाद उसकी हालत सामान्य हो गई. हालांकि, कुछ देर बाद जब उन्होंने अपने 10 माह के बच्चे को देखा तो वह अचेत अवस्था में था. पूछने पर महिला ने बताया कि सांप के डसने के करीब 15–20 मिनट बाद उसने बच्चे को स्तनपान कराया था. जिसके बाद उन्हें आशंका हुई कि शायद मां के दूध के माध्यम से बच्चे के शरीर में जहर चला गया हो. इसके बाद बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बावजूद रात में उसकी मौत हो गई.
इस बीच, डॉक्टर का कहना है कि बच्चे के शरीर में ज़हर के लक्षण तो दिखाई दिए, लेकिन मां के दूध से सांप का जहर बच्चे में नहीं फैल सकता. उनका मानना है कि बच्चे को सांप ने काटा होगा, लेकिन परिवार को इसकी जानकारी नहीं रही होगी.