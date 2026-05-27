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जनसुनवाई में बुजुर्ग की मौत, हंगामे के बाद तहसीलदार सस्पेंड, नौकरी और मदद का दिया आश्वासन

Shoepur News-श्योपुर में कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में जहर खाने वाले बुजुरग की मौत के बाद समाज को लोगों और परिजनों चक्काजाम कर हंगामा किया. इस मामले में प्रदर्शन के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार मनीषा मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. साथ ही मृतक परिजनों को मदद और बेटे को नौकरी का आश्वासन भी दिया गया है. करीब 4 घंटे चला प्रदर्शन कलेक्टर के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 27, 2026, 04:09 PM IST
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जनसुनवाई में बुजुर्ग की मौत, हंगामे के बाद तहसीलदार सस्पेंड, नौकरी और मदद का दिया आश्वासन

Sheopur Tehsildar Suspended-मध्यप्रदेश के श्योपुर में मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में अधिकारियों की अनदेखी से परेशान होकर एक बुजुर्ग ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान देवेंद्र गोयल के रूप में हुई है. बुजुर्ग की मौत के बाद बुधवार को जमकर बवाल हुआ. घटना से नाराज अग्रवाल समाज के लोगों और कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने शहर के जय संत्भ पर बुजुर्ग का शव रखकर चक्काजाम कर दिया. इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में शहर के मुख्य बाजार भी पूरी तरह बंद रहे. करीब साढ़े चार घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद प्रशासन को झुकना पड़ा. कलेक्टर शीला दाहिमा ने तहसीलदार मनीषा मिश्रा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया. इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ. 

जानिए क्या था पूरा मामला
मृतक देवेंद्र गोयल की एक दुकान थी, जिसे उनके ही कुछ रिश्तेदारों ने कथित तौर पर हड़प लिया था. इस बात की शिकायत लेकर वे पिछले लंबे समय से सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी. मंगलवार को वे फिर अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट में चल रही जनसुनवाई में पहुंचे थे. यहां भी जब अधिकारियों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, तो आहत होकर उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में जहर खा लिया. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. 

तहसीलदार पर गंभीर आरोप
विधायक बाबू जंडेल ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि जब बुजुर्ग ने अपनी परेशानी बताते हुए सुसाइड करने की बात कही, तो तहसीलदार ने झूठ बोल दिया कि कलेक्टर साहब मौजूद नहीं हैं. विधायक ने एक वीडयो का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि तहसीलदार मनीषा मिश्रा ने बुजुर्ग के प्रति बेहद संवेदनहीन व्यवहार किया और यहां तक कह दिया कि यह शराब पीकर आया है और सिर्फ नाटक कर रहा है.इसी दुर्व्यवहार और मजबूरी के कारण बुजुर्ग की जान चली गई. विधायक ने तहसीलदार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने में लिखित आवेदन दिया है. 

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प्रशासन और समाज ने किया मदद का ऐलान
मामला बढ़ने और प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने मृतक के परिवार को तात्कालिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है और उनके बेटे को सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिलाया है. इसके साथ ही, पीड़ित परिवार की मदद के लिए अग्रवाल समाज भी आगे आया है. समाज ने 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

यह भी पढ़ें-न्याय नहीं मिला तो जनसुनवाई में पीया जहर, तड़पते बुजुर्ग को तहसीलदार ने बताया ड्रामा

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