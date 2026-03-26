श्योपुर बाढ़ राहत घोटाले की मास्टरमाइंड तहसीलदार अमिता सिंह गिरफ्तार, 'फर्जी पीड़ितों' के नाम पर डकारे थे 2.5 करोड़

Tehsildar Amita Singh Tomar arrested: साल 2021 की भीषण बाढ़ में पीड़ितों के लिए आई राहत राशि पर डाका डालने वाली मास्टरमाइंड तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है.उन्हें ग्वालियर स्थित निवास से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है साथ में ये भी बताया है कि 2021 में हुए ढाई करोड़ के घोटाले में अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं.

तहसीलदार अमिता सिंह गिरफ्तार

श्योपुर बाढ़ राहत घोटाले की आरोपी तहसीलदार अमिता सिंह को उनके ग्वालियर स्थित निवास से बड़ौदा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अमिता सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 2021 श्योपुर बाढ़ राहत राशि में ढाई करोड़ का घोटाला किया था जिसके बाद अब जाकर कार्रवाई हुई है. अमिता ने बाढ़ पीड़ितों के नाम पर फर्जीवाड़े का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया गया था.

फर्जी नामों पर निकाली राशि

अमिता सिंह ने असली पीड़ितों की बजाय फर्जी नामों पर राशि वितरण की सूची बनाई थी जिसमें ढाई करोड़ रूपए पर डाका डाला था. अमिता सिंह के इस हरकत की वजह से असली बाढ़ पीड़ित राहत राशि से वंचित रह गए थे. ऑडिट जांच में इस मामले की पोल खुली थी कि कई अपात्र और काल्पनिक नामों पर मुआवजा राशि निकाल ली गई है.इस गड़बड़घोटाले में ना सिर्फ सरकारी दस्तावेजों के साथ हेरफेर किया गया था बल्कि सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया था.

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कोर्ट में होगी पेशी

बड़ौदा थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 439/23 में पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 409 और 120-बी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया है.पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी तहसीलदार को गिरफ्तार किया है.अमिता सिंह तोमर को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई जा सकती है. बता दें कि अमिता सिंह तोमर को एक दिन पहले ही विजयपुर तहसीलदार पद से हटाया गया था जिसके बाद तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.