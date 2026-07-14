श्योपुर बीजेपी दफ्तर में हंगामा! समझौता बैठक में नेताओं के सामने पार्षद से मारपीट

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मंगलवार को मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीजेपी दफ्तर में समझौता बैठक के दौरान एक नगर पार्षद के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि बैठक के दौरान 'शक्तिदल' के एक कार्यकर्ता और दो-तीन अन्य साथियों ने पार्षद के साथ मारपीट की. हैरानी की बात यह है कि यह पूरी घटना पार्टी नेताओं की मौजूदगी में हुई. इस घटना से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है.
समझौता बैठक में हंगामा
दरअसल, श्योपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में समझौते के लिए बुलाई गई एक बैठक विवाद का केंद्र बन गई, जब दो पक्षों के बीच बातचीत अचानक हाथापाई में बदल गई. जानकारी के मुताबिक, बीजेपी पार्षद जुगल मेहरा और बीजेपी कार्यकर्ता श्याम मीणा के बीच विवाद चल रहा था. इसी मुद्दे को सुलझाने के मकसद से पार्टी नेताओं की मौजूदगी में दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया था.
नेताओं के सामने पार्षद से मारपीट
यह पूरा विवाद श्योपुर शहर के बीजेपी पार्षद जुगल मेहरा और स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता श्याम मीणा के बीच चल रहा था. जिला संगठन ने दोनों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को खत्म करने और हालात को शांत करने के लिए बीजेपी दफ्तर में सुलह की एक खास बैठक बुलाई थी. बैठक में दोनों पक्षों के साथ कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे. लेकिन शांतिपूर्ण समाधान के बजाय, बातचीत के दौरान माहौल अचानक बहुत तनावपूर्ण हो गया. तीखी बहस और गाली-गलौज के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ता और उसके समर्थकों ने पार्षद जुगल मेहरा पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की. वरिष्ठ नेताओं के सामने हुई इस हिंसक झड़प ने पार्टी में अनुशासन की कमी को उजागर कर दिया है. इस हाई-वोल्टेज ड्रामे ने श्योपुर के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है.
जानिए मामला
शिकायतकर्ता और पार्षद जुगल किशोर मेहरा का आरोप है कि श्योपुर शहर के वार्ड 14 में आंगनबाड़ी के पास दशकों पुराना महादेव मंदिर है और इस मंदिर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इस विवाद को सुलझाने के लिए बीजेपी कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी. लेकिन जब मेहरा ने 'शक्तिदल' कार्यकर्ता श्याम मीणा द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों पर आपत्ति जताई, तो मीणा ने कथित तौर पर अपशब्द कहे और अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की.
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