MP में हर्ष फायरिंग से गरमाई सियासत, घोड़े पर बैठकर कांग्रेस विधायक ने दागी गोलियां, कानून तोड़ने पर भड़की बीजेपी

Congress Mla Babu Jandel: कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह समारोह में धोड़े पर बैठकर हर्ष फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि वीडियो महाशिवरात्रि के मौके पर निकली शिव बारात का है. वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. बीजेपी ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए कार्रवाई की मांग की है.

श्योपुर में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन कांग्रेस MLA बाबू जंडेल ने बड़ौदा इलाके में शिव जुलूस के दौरान हर्ष फायरिंग की. उन्होंने घोड़े पर बैठे-बैठे अपनी लाइसेंसी बंदूक से दो से तीन राउंड फायरिंग की. प्रतिबंध के बावजूद इस दौरान कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के बेटे ने भी सड़क पर चलते हुए हर्ष फायरिंग की. हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हो सकता था बड़ा हादसा

शिव जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. कांग्रेस MLA बाबू जंडेल घोड़े पर सवार थे और बंदूक से फायरिंग कर रहे थे. भीड़ में फायरिंग करते समय उनका बैलेंस बिगड़ने से बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो कहां से आया है. वीडियो की सच्चाई पता चलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

गरमाई राजनीति

कांग्रेस MLA बाबूलाल जंडेल के हर्ष फायरिंग के वीडियो पर राजनीति गरमा गई है. बीजेपी ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि हर्ष फायरिंग करना एक अपराध है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वह समाज को गलत संदेश दे रहे हैं. BJP प्रवक्ता मिलन भार्गव ने इस मामले पर कांग्रेस पार्टी से सफाई मांगी है. उन्होंने यह भी कहा कि बाबूलाल जंडेल पहले भी भगवान शिव के बारे में विवादित बयान दे चुके हैं.

