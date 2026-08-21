कूनो में तेंदुओं के शिकार से चीतों की सुरक्षा पर उठे सवाल, विधायक ने प्रबंधन पर साधा निशाना

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MLA Mukesh Malhotra News: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क और आसपास के जंगलों में तेंदुओं के शिकार के मामले ने अब चीतों की सुरक्षा और कूनो प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. STSF की जांच में अब तक 10 तेंदुओं के शिकार की पुष्टि होने की बात सामने आने के बाद विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा ने पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विधायक मुकेश मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों से वन्यजीवों की सुरक्षा नहीं संभल रही है. उनका कहना है कि बाहर की जांच एजेंसियां शिकारियों को पकड़ रही हैं और पूरे नेटवर्क का खुलासा कर रही हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
विधायक ने चीतों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जब कूनो में तेंदुओं का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल के अंदर तक पहुंच रहे थे, तो ऐसे में चीतों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठना स्वाभाविक है. उन्होंने कूनो प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों का ध्यान वन्यजीव संरक्षण के बजाय कथित भ्रष्टाचार पर अधिक है. मल्होत्रा ने कूनो में पहले हुई एक चीते की मौत का जिक्र करते हुए भी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि चीतों को संभालने में भी प्रबंधन विफल रहा है.
निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे
STSF की जांच के मुताबिक, कूनो वन्यजीव वनमंडल, श्योपुर सामान्य वनमंडल और मुरैना के चंबल अभयारण्य क्षेत्र में कुल 10 तेंदुओं के शिकार की पुष्टि हुई है. जांच में शिकारियों द्वारा जंगल में फंदे लगाने और तेंदुओं का शिकार करने की बात सामने आई है. इस मामले ने कूनो के मैदानी अमले की गश्त और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. सवाल यह है कि यदि शिकारी जंगल में फंदे लगाकर वन्यजीवों का शिकार कर रहे थे, तो नियमित पेट्रोलिंग और निगरानी के दौरान इसकी जानकारी सुरक्षा अमले को क्यों नहीं मिली? मामले का खुलासा स्थानीय स्तर की कार्रवाई से पहले आगरा में वन्यजीव अंगों की बरामदगी और उसके बाद हुई जांच से सामने आने की बात कही जा रही है. इसके बाद जांच की कड़ियां कूनो और चंबल क्षेत्र तक पहुंचीं.
चीतों पर मंडरा सकता है खतरा?
जांच से जुड़े इनपुट में शिकारियों की बातचीत में ‘चीता’ शब्द का उल्लेख होने की बात भी सामने आई है. इससे कूनो में मौजूद चीतों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. हालांकि, चीतों को निशाना बनाए जाने की बात अभी आशंका और जांच के दायरे में है. इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. वहीं, कूनो प्रबंधन और वन विभाग के अधिकारियों की किसी आपराधिक संलिप्तता या जानबूझकर लापरवाही का आरोप जांच में सिद्ध होना अभी बाकी है. ऐसे में विधायक के आरोपों और वन्यजीव सुरक्षा से जुड़े सवालों पर जांच के निष्कर्ष का इंतजार रहेगा.
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