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कूनो में तेंदुओं के शिकार से चीतों की सुरक्षा पर उठे सवाल, विधायक ने प्रबंधन पर साधा निशाना

Kuno National Park News: कूनो नेशनल पार्ट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रेह हैं. वहीं विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा ने पूरे मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि नेशनल पार्क के अधिकारियों से वन्यजीवों की सुरक्षा नहीं संभल रही है.

Written ByNITIN CHAWREEdited ByManish kushawah
Published: Aug 21, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:38 AM IST
कूनो में तेंदुओं के शिकार से चीतों की सुरक्षा पर उठे सवाल, विधायक ने प्रबंधन पर साधा निशाना
Image Credit: ZEE MEDIA

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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