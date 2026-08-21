कूनो में तेंदुओं के शिकार से चीतों की सुरक्षा पर उठे सवाल, विधायक ने प्रबंधन पर साधा निशाना

निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे

STSF की जांच के मुताबिक, कूनो वन्यजीव वनमंडल, श्योपुर सामान्य वनमंडल और मुरैना के चंबल अभयारण्य क्षेत्र में कुल 10 तेंदुओं के शिकार की पुष्टि हुई है. जांच में शिकारियों द्वारा जंगल में फंदे लगाने और तेंदुओं का शिकार करने की बात सामने आई है. इस मामले ने कूनो के मैदानी अमले की गश्त और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. सवाल यह है कि यदि शिकारी जंगल में फंदे लगाकर वन्यजीवों का शिकार कर रहे थे, तो नियमित पेट्रोलिंग और निगरानी के दौरान इसकी जानकारी सुरक्षा अमले को क्यों नहीं मिली? मामले का खुलासा स्थानीय स्तर की कार्रवाई से पहले आगरा में वन्यजीव अंगों की बरामदगी और उसके बाद हुई जांच से सामने आने की बात कही जा रही है. इसके बाद जांच की कड़ियां कूनो और चंबल क्षेत्र तक पहुंचीं.