कांग्रेस MLA मुकेश मल्होत्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, दोपहर तक आएगा फैसला

MP Politics: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन एमपी होईकोर्ट ने शून्य कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने सप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. जहां सु्प्रीम कोर्ट में 19 मार्च यानि आज सुनवाई होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की डबल बैंच में उनकी याचिका पर सुनवाई होगी. कांग्रेस विधायक की तरफ से सीनियर वकील विवेक तन्खा औ अभिषेक मनु सिंघवी भाग लेगे. बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को आठवें नंबर पर सुनवाई के लिए लिस्टेड किया है. ऐसे में इस पर आज दोपहर तक कुछ फैसला आ सकता है. जो मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

मुकेश मल्होत्रा के पास 4 दिन

दरअसल, अगर आज सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के मामले में फैसला सुनाती है तो उन्हे बड़ी राहत मिल सकती है. क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के लिए केवल 15 दिन का समय दिया गया था. जिसमें अब केवल चार दिन का समय बचा है. बता दें कि एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने उपचुनाव के दौरान हलफनामें में मुकेश मल्होत्रा को क्रिमिनल केस छिपाने के मामले में दोषी पाया था. जिसके चलते उनकी विधायकी शून्य कर दी गई थी और दूसरे नंबर पर रहने वाले रामनिवास रावत को विजेता माना था. हालांकि इस मामले में मुकेश मल्होत्रा ने सु्प्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी थी.

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एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने बाद में मुकेश मल्होत्रा की अपील पर उन्हें 15 दिन का समय दिया था. 9 मार्च को उन्हें यह समय दिया गया था, जिसकी समय सीमा 24 मार्च के दिन खत्म हो रही है. इसलिए अगर आज उनके पक्ष में फैसला आता है तो उनकी विधायकी बच सकती है. लेकिन, अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले के बरकरार रखती है तो फिर उनकी विधायकी जा सकती है.

विजयपुर में हुआ था उपचुनाव

दरअसल, विजयपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते रामनिवास रावत 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हो गए थे. उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद विजयपुर में उपचुनाव हुआ था. जहां भाजपा से रामनिवास रावत तो कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा का उतारा था. चुनावी में जीत मुकेश मल्होत्रा की हुई थी. लेकिन, रामनिवास रावत ने नतीजों के बाद एमपी हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी. जिसमें यह कहा गया था कि मुकेश मल्होत्रा ने निर्वाचन जमा करते वक्त आपराधिक जानकारी छुपाई है. 9 मार्च को ग्वालियर बेंच के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने सुनवाई के दौरान कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा पर लगे आरोप सही पाए थे. उन पर 2 आपराधिक मामले छिपाने का आरोप लगा था. जिसके बाद उनकी विधायकी निरस्त कर दी थी और दूसरे नंबर पर रहने वाले रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया था.

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