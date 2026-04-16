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श्योपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से चार की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल

Sheopur Road Accident: श्योपुर जिले में एक भीषण हादसा हो गया है. जहां एक ट्रैक्टर ट्राली पलटने से चार लोगों की मौत हो गई है. वहीं 20 से ज्यादा घायल होने की खबर भी सामने आई है. हालांकि, घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written By  Parmeshwar Singh|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 16, 2026, 10:25 PM IST
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Sheopur Road Accident
Sheopur Road Accident

Sheopur News: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर में बड़ा हादसा हो गया है. जब भात का निमंत्रण देने जा रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली खितरपाल गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. इस भीषण हादसे में मौके पर ही चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिलाएं और बच्चे समेत 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसे की सूचना मिलते ही चारों तरफ चीख-पुकार मच गई और पास के ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया.

मिली जानकारी के मुताबिक, गुर्जर समाज के ये सभी लोग ग्राम घुगस से जारबडौदा गांव जा रहे थे. ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब 40 लोग सवार थे, जो एक पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने निकले थे. पंचमुखी हनुमान जी के पास अचानक संतुलन बिगड़ने से यह बड़ा हादसा हो गया. मौके पर लोगों ने बताया कि पलक झपकते ही ट्रॉली नीचे दब गई, जिससे लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिला. स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला.

घायलों का इलाज जारी
वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने सभी घायलों को तुरंत विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम घायलों के उपचार में जुटी है, हालांकि कुछ की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है. हादसे की खबर मिलते ही पूर्व मंत्री रामनिवास रावत भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाया और प्रशासन से घायलों के लिए बेहतर इलाज के साथ मदद सुनिश्चित करने की अपील की.

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हादसे की हो रही जांच
फिलहाल, पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की बारीकी से जांच की जा रही है. गांव में इस घटना के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि एक ही समाज के कई परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया है. प्रशासन मृतकों की पहचान करने और उनके परिजनों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया में लगा है. 

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