/श्योपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही: प्रसव पीड़ा से तड़पती रही महिला, स्टाफ ने नहीं खोला अस्पताल का गेट

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Sheopur News: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के प्रेमसर गांधी नगर उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और कर्मचारियों की लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां मानपुर की रहने वाली एक 22 साल की महिला को रात करीब 2 बजे अचानक तेज प्रसव पीड़ा (लेबर पेन) शुरू हो गई. परिवार वाले उसे तुरंत इलाज के लिए पास के प्रेमसार हेल्थ सेंटर ले गए. वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था. गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रही और परिवार वाले करीब आधे घंटे तक लगातार गेट खटखटाते रहे, लेकिन अंदर गहरी नींद में सो रहे जिम्मेदार स्टाफ ने गेट नहीं खोला.
स्टाफ ने नहीं खोला अस्पताल का गेट
हताशा और गुस्से में आकर परिवार वालों ने आखिरकार अस्पताल का गेट तोड़ दिया और जबरदस्ती अंदर घुस गए. उनका आरोप है कि गेट तोड़ने के बाद भी ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने बुरा बर्ताव किया. महिला की हालत गंभीर होने के बावजूद उन्होंने उसे तुरंत इलाज देने से मना कर दिया. इसके बाद उसे जल्दबाजी में श्योपुर जिला अस्पताल ले जाया गया.
महिला को बाइक से जिला अस्पताल ले जाया गया
लापरवाही और समय पर इलाज न मिल पाने के कारण महिला के परिजन जोखिम उठाकर महिला को रात में ही बाइक से श्योपुर जिला अस्पताल लेकर भागे. अच्छी बात यह रही कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत कार्रवाई की और सुबह 4:30 बजे सफलतापूर्वक डिलीवरी कराई. महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और मां-बच्चा दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं. जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिलीप सिकरवार ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है, एक जांच समिति बनाई है और भरोसा दिलाया है कि ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जच्चा- बच्चा दोनों स्वस्थ
इस पूरे मामले पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिलीप सिकरवार ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में लाया गया है. मामले की जांच के लिए एक जांच समिति बनाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल महिला ने सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया है और जिला अस्पताल में मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.
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