आधीरात में प्रेमी ने पार की प्यार की सीमा, सुबह गांव में मिला उसका बदला हुआ चेहरा, रात में हो गया कांड

Sheopur News-श्योपुर में एक गांव में युवक की पिटाई करने बाद उसका सिर मुंडवाया गया. युवक गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था, जिसे लड़की के परिजनों ने पकड़ लिया. इस पूरी घटना का वीडियो ग्रामीण ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और वायरल कर दिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:42 PM IST
Trending Photos

MP Crime News-मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले से युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है. जिले के ऊंचाखेड़ा गांव में एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गांव गया था. इस दौरान लड़की के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और गांव के बीचों-बीच उसकी जमकर पिटाई कर दी. युवक क पिटाई के बाद लड़की के परिजनों ने उसका सिर भी मुंडवा दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

वीडियो हो रहा वायरल 
इस पूरी घटना का वीडियो किसी ग्रामीण ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह युवक को गंभीर रूप से पीटा जा रहा है और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है. कुछ लोगों ने घटना को लेकर नाराजगी जताई है. 

नहीं दर्ज हुई एफआईआर
वीडियो सामने आने के बाद मानपुर थाना प्रभारी पप्पू यादव ने टीम भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी यादव ने बताया कि दोनों पक्षों से बातचीत की गई है, लेकिन अब तक किसी ने भी लिखित शिकायत नहीं दी है, इसलिए फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. पुलिस जांच में जुटी हुई है. 

एडवोकेट ने बताया गंभीर अपराध
इस घटनाक्रम को लेकर एडवोकेट आकाश तिवारी ने बताया कि किसी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट करना, अपमानित करना और सिर मुंडवा कर वीडियो सार्वजनिक करना गंभीर अपराध है. यह न केवल मारपीट, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने से संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय है. वहीं वीडियो के वायरल होते ही यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया और स्थानीय लोगों के बीच भी गहरा रोष उत्पन्न हुआ.

