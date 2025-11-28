Advertisement
MP के इस जिले में बनेगी भगवान शिव की 108 फीट की मूर्ति, एक ही धाम में होंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन

Lord Shiva and 12 Jyotirlinga in Shivpuri: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने शिवपुरी में विशाल 108 फीट की भगवान शिव की मूर्ति सहित 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित करवाने का उपहार मांगा, जिसे केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वीकार किया और कहा कि जल्द मूर्ती बनेगी.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:44 AM IST
Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में विशाल 108 फीट की भगवान शिव की मूर्ति स्थापित होगी. इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को एक ही जगह पर सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे. दरअसल, शिवपुरी में बागेश्वर धाम महाराज जी के कथा पंडाल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत कर आशीर्वाद लिया. इस दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने शिवपुरी को धार्मिक आस्था का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आग्रह किया, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया तुरंत स्वीकार कर लिया.

धीरेंद्र शास्त्री ने मांगा उपहार

शिवपुरी में आयोजित बागेश्वर धाम महाराज जी के कथा में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लिया. कथा में भगवान कृष्ण जन्म के अवसर बागेश्वर महाराज जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से बधाई में शिव के नगर शिवपुरी के नाम को सार्थक करने की मांग की. उन्होंने शिवपुरी में विशाल 108 फीट की भगवान शिव की मूर्ति सहित 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित करवाने का उपहार मांगा, जिसे केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वीकार किया और कहा कि जल्द मूर्ती बनेगी. 108 फीट ऊंची भगवान शिव की भव्य प्रतिमा के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित होंगे.

धार्मिक संरचनाओं को जल्द से जल्द बनवाने का आश्वासन

कार्यक्रम के आयोजक कपिल गुप्ता ने भी मंच से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहां कि मेरे दोनों फेवरेट महाराज आज एक ही फ्रेम में हैं. ​कार्यक्रम के दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने शिवपुरी को धार्मिक आस्था का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आग्रह किया. इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शहर में 108 फीट ऊंची भगवान शिव की भव्य प्रतिमा के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित होंगे. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मांग को तुरंत स्वीकार करते हुए इन धार्मिक संरचनाओं को जल्द से जल्द बनवाने का आश्वासन दिया है.

धीरेंद्र शास्त्री ने की प्राण प्रतिष्ठा पर कथा करने की घोषणा

​इस धार्मिक पहल पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी घोषणा कर दी कि जब भगवान शिव की प्रतिमा और ज्योतिर्लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब वह स्वयं शिवपुरी आकर कथा करेंगे. ज्योतिरादित्य ​सिंधिया द्वारा इस मांग को स्वीकार किए जाने से शिवपुरी और उसके आसपास के भक्तों में भारी उत्साह है. यह निर्णय शहर के धार्मिक और पर्यटन मानचित्र पर एक नया आयाम जोड़ेगा. मंच से घोषणा करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 'महाराज जी का आदेश शत-प्रतिशत पूरा किया जाएगा.'

Lord ShivaShivpuri News

