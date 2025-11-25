दर्द से तड़पती रही महिला, नहीं आई 108 जननी एक्सप्रेस; बीच सड़क पर दिया बच्ची को जन्म

Shivpuri Road Delivery: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की घोर लापरवाही उजागर हुई है, जहां एक प्रसूता को समय पर 108 जननी एक्सप्रेस न मिलने के कारण बीच सड़क पर बच्ची को जन्म देना पड़ा. यह शर्मनाक घटना छर्च स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी है. तेज प्रसव पीड़ा में होने के बावजूद, केंद्र के स्टाफ ने प्रसूता को पोहरी के लिए रेफर कर दिया.सबसे बड़ी लापरवाही यह रही कि रेफर करने के बावजूद, नियमानुसार 108 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई.

बीच सड़क पर महिला ने दिया बच्ची को जन्म

दरअसल, शिवपुरी जिले में हेल्थकेयर सिस्टम की लापरवाही ने सबको चौंका दिया है. छर्च स्वास्थ्य केंद्र पर एक गर्भवती महिला को तेज़ लेबर पेन होने के बावजूद पोहरी रेफर कर दिया गया और समय पर 108 जननी एम्बुलेंस भी नहीं दी गई. परिवार उसे किराए की गाड़ी में ले जा रहा था, तभी महिला ने सड़क पर ही बच्ची को जन्म दे दिया. इस घटना ने एम्बुलेंस सर्विस और गांव के हेल्थकेयर सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और परिवार वाले गुस्से में हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं की घोर लापरवाही

सबसे बड़ी लापरवाही यह रही कि रेफर करने के बावजूद नियमानुसार 108 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई. एंबुलेंस का इंतजार करते हुए जब लंबा समय बीत गया, तो परिजनों को मजबूरन प्रसूता को किराए के वाहन से अस्पताल ले जाना पड़ा. दुर्भाग्यवश, अस्पताल पहुंचने से पहले ही, रास्ते में प्रसूता ने सड़क पर ही बच्ची को जन्म दे दिया. इस घटना ने जिले की एंबुलेंस सेवा और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. परिजनों में स्वास्थ्य विभाग की इस घोर लापरवाही को लेकर भारी रोष है.यह मामला दिखाता है कि दूरदराज के क्षेत्रों में आज भी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कितनी मुश्किल है.

