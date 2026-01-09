ना नशे में ना किसी के प्यार में...अचानक ट्रांसफार्मर पर चढ़ा नाराज बुजुर्ग, नीचे उतारने में पुलिस के भी छूटे पसीने

Shivpuri News: अक्सर बिजली के पोल या फिर ट्रांसफॉरमर पर सनकी आशिक, दिल टूटे आशिक या फिर किसी शराबी को देखा गया है. बिजली के खंबे पर बैठे किसी उम्रदार बुजुर्ग को शायद ही आपने देखा हो. लेकिन ऐसी तस्वीर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से सामने आई है. यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति नाराज होकर सीधे ट्रांसफॉरमर पर जा बैठा. बुजुर्ग व्यक्ति को इस हाल में देखकर नीचे भीड़ इक्टठा हो गई. बुजुर्ग को नीचे उतारने में पुलिस के भी पसीने छूट गए.

क्या है माजरा

मामला शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय का है. यहां कलेक्टर ऑफिस के सामने स्थित बिजली के ट्रांसफार्मर के खंभे पर नाराज होकर एक बुजुर्ग बैठ गया. बुजुर्ग को ऐसे देख खंबे के नीचे भीड़ एकत्रित हो गई. लोगों ने जब मामला जानने की कोशिश की तब पता चला कि बुजुर्ग के 5 बेटे हैं और पांचों बेटों में जमीन के लिए लड़ाई होती है. बुजुर्ग 22 बीघा जमीन का मालिक है लेकिन अबतक उसने जमीनों का बटवारा नहीं किया है जिस वजह से बेटे उसे हर बार प्रताड़ित करते हैं.

बेटों ने पिता को पागल करार दिया

बुजुर्ग ने आगे बताया कि जमीन विवाद को लेकर उसके बेटे अक्सर ही लड़ते रहके हैं. बुजुर्ग ने इसकी शिकायत पुलिस को भी की है लेकिन अबतक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है. बुजुर्ग ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी की लेकिन उनके बेटों ने उन्हें पागल घोषित करवाकर गांव में पंचनामा तैयार करवा दिया और शिकायत खारिज करवा दिया. बुजुर्ग ने एसपी और कलेक्टर से भी संपर्क कियाहै लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है और मेरे बेटे मुझपर हर रोज जमीन का दवाब बना रहे हैं.

किसी तरह बुजुर्ग को नीचे उतारा गया

मामल संभालने के लिए किसी तरह शिवपुरी पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद बुजुरेग को कोतवाली लेकर पहुंची. वहीं बुजुर्ग ने अपनी आपबिती बताई. बुजुर्ग ने बताया कि वह 22 बीघा जमीन का मालिक है लेकिन उसके बेटे हर समय उसे धमकाते रहते हैं और उसकी जिंदगी नर्क बना दिया है. पुलिस ने आगे की कार्रवाई करने का भरोसा दिया है जिसके बाद बुजुर्ग को वापस घर भेजा गया.