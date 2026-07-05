Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /शिवपुरी
  • /शिवपुरी को मिलेगा 2500 करोड़ का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, CM मोहन यादव करेंगे भूमिपूजन, खुलेंगे रोजगार के अवसर

शिवपुरी को मिलेगा 2500 करोड़ का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, CM मोहन यादव करेंगे भूमिपूजन, खुलेंगे रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को शिवपुरी जिले में ₹2,500 करोड़ की लागत से बनने वाले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल होंगे.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 05, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:03 AM IST
शिवपुरी को मिलेगा 2500 करोड़ का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, CM मोहन यादव करेंगे भूमिपूजन, खुलेंगे रोजगार के अवसर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP Breaking News LIVE: शिवपुर के दौरे पर रहेंगे CM-केंद्रीय मंत्री, पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन, पढ़ें बड़ी खबरें
MP Breaking News LIVE1 hr ago
2
chhatarpur news1 hr ago
3
maihar news2 hrs ago
4
MP teacher recruitment2 hrs ago
5
Katni NewsJul 04