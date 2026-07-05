/शिवपुरी को मिलेगा 2500 करोड़ का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, CM मोहन यादव करेंगे भूमिपूजन, खुलेंगे रोजगार के अवसर

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मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले को औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिलने वाली है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज, रविवार को ₹2,500 करोड़ की लागत से बनने वाले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे. इस प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. इसे राज्य के डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर को मजबूत करने और शिवपुरी को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नए हब के तौर पर विकसित करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है.
CM मोहन यादव करेंगे भूमिपूजन
दरअसल, शिवपुरी जिले में रविवार को अदाणी समूह की 2,500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का भूमि पूजन किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नेशनल हाईवे-27 पर पाली गांव के पास इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अडानी ग्रुप के डायरेक्टर करण अडानी और जीत अडानी, राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ-साथ कई जन-प्रतिनिधि, इंडस्ट्री लीडर्स और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे.
खुलेंगे रोजगार के अवसर
इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से स्थानीय युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा. इसके शुरू होने से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे टैलेंट का पलायन रुकेगा. साथ ही शिवपुरी और आस-पास के इलाकों में छोटे और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वे इस बड़े प्लांट की जरूरतों को पूरा करेंगे, जिससे उनके कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी होगी.
₹211 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात
औद्योगिक विकास के साथ-साथ शिवपुरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की भी तैयारी चल रही है. इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ₹211.29 करोड़ की लागत वाली कई अन्य जन-कल्याण और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे. यह ठोस प्रयास शिवपुरी को मध्य प्रदेश में एक प्रमुख और आत्मनिर्भर औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा.
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