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₹2500 करोड़ की डिफेंस यूनिट की रखी नींव, शिवपुरी को सीएम-सिंधिया ने किए कई बड़े ऐलान

Shivpuri Defence and Aerospace Manufacturing Unit: शिवपुरी के पाली गांव में 2500 करोड़ रुपये की डिफेंस एंड एयरोस्पेस यूनिट का शिलान्यास हुआ. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विकास और निवेश को लेकर कई घोषणाएं कीं.

Written ByPoonam PurohitEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 05, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:38 PM IST
₹2500 करोड़ की डिफेंस यूनिट की रखी नींव, शिवपुरी को सीएम-सिंधिया ने किए कई बड़े ऐलान
Image Credit: Shivpuri Mohan Yadav NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Poonam Purohit

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पूनम पुरोहित मध्यप्रदेश के शिवपुरी से रिपोर्टर हैं

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