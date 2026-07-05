₹2500 करोड़ की डिफेंस यूनिट की रखी नींव, शिवपुरी को सीएम-सिंधिया ने किए कई बड़े ऐलान

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Shivpuri Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पाली गांव में नेशनल हाईवे-27 के किनारे 2500 करोड़ रुपये की डिफेंस एंड एयरोस्पेस की अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शिलान्यास किया गया. इस प्लांट में गोला-बारूद, हाईटेक हथियार, मिशन-रेडी मिसाइलें और अन्य आधुनिक रक्षा उपकरणों का निर्माण होगा. परियोजना से करीब 10 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे.
शिलान्यास से पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शनी में रखे हथियारों, मिसाइलों और अन्य डिफेंस उपकरणों का अवलोकन किया. अधिकारियों ने उन्हें प्रस्तावित फैक्ट्री में बनने वाले रक्षा उत्पादों, आधुनिक तकनीक और उत्पादन क्षमता की विस्तृत जानकारी दी. यह परियोजना शिवपुरी को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान देने के साथ-साथ औद्योगिक निवेश, स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी नई गति देने वाली महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में देश का डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत हुआ है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज शिवपुरी में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @JM_Scindia जी के साथ ₹2,500 करोड़ की लागत के @AdaniDefence एवं एयरोस्पेस ग्रुप के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग… pic.twitter.com/oUY1vN6c8G
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 5, 2026
शिवपुरी से हथियार होंगे सप्लाई
इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 'जब भी देश की रक्षा के लिए युद्ध होगा, तब शिवपुरी से हथियार और गोला-बारूद जाएंगे. यहां के युवाओं की मेहनत से बने हथियार दुश्मन का सीना चीरेंगे और गोला-बारूद दुश्मन को परास्त करेंगे.' उन्होंने मुख्यमंत्री से शिवपुरी के विकास के लिए चार प्रमुख मांगें भी रखीं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंधिया की सभी मांगें स्वीकार करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने शिवपुरी में 100 फीट से अधिक ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा, करीब 120 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना, नई तहसील तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं, कार्डियोलॉजी विभाग और सीटी स्कैन सुविधा शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिवपुरी के विकास से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करेगी.
आज शिवपुरी में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @JM_Scindia जी के साथ जिले के करेरा, खनियांधाना और गणेश खेड़ा में नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालयों के भवनों सहित ₹211 करोड़ की लागत के 38 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।
शिवपुरी नगर में भगवान शिव की 108 फीट की प्रतिमा स्थापित… pic.twitter.com/UwvEF9PWxj
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 5, 2026
एमपी में निवेश का एक नया मार्ग
वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि डिफेंस सेक्टर के अंदर जितना ये मध्य प्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुलता है आज अपर चंबल में निवेश के लिए गौरव की बात है. हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट जो है हिंदोन कॉर्प लिमिटेड का, जहां मिसाइलें बनेंगी, मिसाइलें बनाकर के सारे भारत का एयर से जो अपॉर्च्युनिटी है, वो सारे विकास के साथ-साथ यहां पर रोजगार भी मिलेगा और मिसाइल भी एक हजार किलोमीटर रेंज वाली. इस प्रकार से उन्नत से उन्नत तकनीक की जो उपयोग थी वो सब होकर के हमें भारत में मिलती है. गौरव की बात नहीं है, खुशी की बात है. मेरी अपनी ओर से बधाई हो. मेरी अपनी ओर से सभी मेंबर्स का स्वागत है. 111 करोड़ के अलग-अलग विकास कार्य और विकास की प्रोजेक्ट्स भी यहीं संपन्न हुआ. जिसमें से आठ शांतिनिकेतन विद्यालय जो बनकर तैयार हो गए और नए रोड, पुल, सड़क के अलग-अलग प्रकार के डेवलपमेंट का विस्तार बात करने का समय कम पड़ेगा.
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