₹2500 करोड़ की डिफेंस यूनिट की रखी नींव, शिवपुरी को सीएम-सिंधिया ने किए कई बड़े ऐलान

एमपी में निवेश का एक नया मार्ग

वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि डिफेंस सेक्टर के अंदर जितना ये मध्य प्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुलता है आज अपर चंबल में निवेश के लिए गौरव की बात है. हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट जो है हिंदोन कॉर्प लिमिटेड का, जहां मिसाइलें बनेंगी, मिसाइलें बनाकर के सारे भारत का एयर से जो अपॉर्च्युनिटी है, वो सारे विकास के साथ-साथ यहां पर रोजगार भी मिलेगा और मिसाइल भी एक हजार किलोमीटर रेंज वाली. इस प्रकार से उन्नत से उन्नत तकनीक की जो उपयोग थी वो सब होकर के हमें भारत में मिलती है. गौरव की बात नहीं है, खुशी की बात है. मेरी अपनी ओर से बधाई हो. मेरी अपनी ओर से सभी मेंबर्स का स्वागत है. 111 करोड़ के अलग-अलग विकास कार्य और विकास की प्रोजेक्ट्स भी यहीं संपन्न हुआ. जिसमें से आठ शांतिनिकेतन विद्यालय जो बनकर तैयार हो गए और नए रोड, पुल, सड़क के अलग-अलग प्रकार के डेवलपमेंट का विस्तार बात करने का समय कम पड़ेगा.