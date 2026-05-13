MP में PM मोदी की अपील बेअसर! BJP विधायक 300 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले, वायरल वीडियो से मचा बवाल

MP BJP Convoy Controversy: इजराइल-ईरान युद्ध से पैदा हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से डीजल और पेट्रोल बचाने, एक साल तक सोना न खरीदने, गैर-जरूरी विदेश यात्रा टालने और सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग का विकल्प चुनने का आग्रह किया है. लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी अपनी ही पार्टी के नेता सड़कों पर बिल्कुल विपरीत संदेश देते नजर आ रहे हैं. हाल ही में शिवपुरी से BJP विधायक प्रीतम सिंह लोधी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्हें 300 गाड़ियों के काफिले के साथ देखा गया.

300 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले विधायक

दरअसल, शिवपुरी जिले से BJP विधायक प्रीतम सिंह लोधी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार इसकी वजह है उनका 300 गाड़ियों का विशाल काफिला जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बगीचा सरकार से जुड़े एक विवाद के बाद विधायक पिछोर से करैरा गए थे. इस सफर के दौरान उनके साथ उनके समर्थकों का एक बड़ा काफिला था, जिसमें कथित तौर पर सैकड़ों गाड़ियां शामिल थीं.

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प्रधानमंत्री की अपील भूल गए विधायक जी?

यह मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नागरिकों से पेट्रोल और डीजल बचाने और ईंधन की खपत कम करने की अपील की थी. ऐसे में एक BJP विधायक का विशाल काफिला विपक्ष को हमला करने का एक मौका दे रहा है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं. वे यह बात सामने ला रहे हैं कि जहां एक ओर प्रधानमंत्री स्वयं ईंधन बचाने की वकालत करते हैं, वहीं उनकी अपनी ही पार्टी के नेता बड़े-बड़े काफिलों में घूम रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. हालांकि विधायक या बीजेपी की ओर से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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